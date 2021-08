Le co-créateur de Chapelwaite révèle la clé de l’adaptation du lot de Jérusalem de Stephen King

Changeant les choses de “Jerusalem’s Lot” de Stephen King, Chapelwaite adapte le capitaine d’Adrien Brody Charles Boone en tant que veuf et père de trois enfants au lieu d’un célibataire, et l’ensemble s’agrandit lorsqu’il engage une gouvernante (Emily Hampshire) pour prendre soin de son enfants – une femme avec ses propres motivations secrètes. Ce qui reste le même, cependant, c’est le voyage de Charles jusqu’à la maison ancestrale des Boone dans la ville de Preacher’s Corners, dans le Maine, qui a une histoire sombre qui a entraîné une colère dirigée contre son nom de famille. Cela crée une atmosphère effrayante et hostile dans le texte, et c’est un matériel important qui est traduit en action réelle.