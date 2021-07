Le co-créateur de Cobra Kai attire déjà les fans pour le retour de Terry Silver de Thomas Ian Griffith

Soit ça, soit Cobra Kai voulait attendre pour ramener Terry Silver jusqu’à ce qu’un tournoi All-Valley se profile à l’horizon, ce qui ne serait pas non plus surprenant. Le tournoi à venir a à peu près les enjeux les plus élevés de la série à ce jour, avec des dojos en jeu. Daniel LaRusso et Johnny Lawrence pourraient faire tomber John Kreese et Cobra Kai une fois pour toutes ou perdre leurs propres dojos respectifs dans le processus. De plus, ils devront s’aligner fermement et ne pas être divisés par de petites querelles tout au long du processus d’entraînement, ce qui n’a pas encore eu lieu dans cette série.