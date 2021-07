Le co-créateur de Diablo Chris Metzen sur le procès de Blizzard: “Nous avons échoué”

Chris Metzen à la Blizzcon 2013Photo : Activision-Blizzard

À la suite des révélations sur la gravité du harcèlement sexuel et de la discrimination à long terme chez Activision-Blizzard, un certain nombre d’anciens hommes seniors qui ont depuis quitté l’entreprise se relaient pour dire très publiquement à quel point tout cela est complètement horrible, et combien ils sont désolés, maintenant qu’ils ne sont plus tenus de rendre des comptes. Le dernier en date est le co-créateur de Diablo Chris Metzen, ancien vice-président senior du développement de l’histoire et de la franchise, qui s’est tourné vers Twitter.

À la suite des excuses de Mike Morhaime vendredi soir, Metzen a posté sur Twitter dimanche soir, tweetant deux images de texte, expliquant que c’était « plus tard qu’il n’aurait dû l’être ». Il a pris sa retraite en 2016.

“Nous avons échoué, et je suis désolé”, commence-t-il. “A vous tous chez Blizzard – ceux d’entre vous que je connais et ceux d’entre vous que je n’ai jamais rencontrés – je vous présente mes plus sincères excuses pour le rôle que j’ai joué dans une culture qui a favorisé le harcèlement, l’inégalité et l’indifférence.”

Le rôle qu’il a joué ? Avoir le « privilège de ne pas s’en apercevoir ». Compte tenu du refus de certains développeurs actuels et anciens de Blizzard de savoir si ceux qui sont au sommet n’auraient vraiment pas réalisé ce qui se passait, cela ressemble à une auto-absolution contrite de niveau A.

Metzen était bien aimé pendant son long séjour chez Blizzard, responsable de la construction du monde de certains des jeux les plus populaires jamais créés, et sa décision de partir s’est finalement révélée être due à de graves problèmes de santé mentale qu’il rencontrait. L’anxiété et les crises de panique ont fait qu’il s’est rendu compte qu’il était incapable de continuer et, à l’âge de 42 ans, a pu prendre sa retraite pour consacrer son temps à sa famille, y compris un nouveau bébé.

Ses excuses poursuivent en disant qu’après avoir lu de nombreuses expériences du personnel d’Activision-Blizzard, “Des amis et collègues, des personnes que j’apprécie et que j’admire depuis des années, ont été directement blessés parce que je n’étais pas assez présent pour demander, écouter, entendre ces histoires quand c’était important. Après avoir reconnu qu’il a du mal à concilier son expérience et celle de ceux qui ont souffert, poursuit-il, “le décalage béant entre ma perception d’en haut et la réalité écrasante que beaucoup d’entre vous ont vécue me remplit d’une profonde honte”.

Les excuses prolongées de Metzen passent ensuite par le segment habituel «J’ai une femme et des filles» de telles choses («certains de mes meilleurs amis sont des femmes»), avant de donner quelques conseils.

« Il ne suffit pas de dire ‘Je te vois’ et ‘Je t’entends’ quand des choses terribles arrivent aux femmes sur le lieu de travail et en dehors. Nous devons être suffisamment présents et disposés à leur DEMANDER quelles sont leurs expériences au jour le jour – et ensuite faire tout notre possible pour les soutenir avec le respect, la dignité et les opportunités qu’ils méritent.

“Plus que de faire le choix conscient d’agir de cette façon, nous devons modeler ce comportement de manière cohérente et réfléchie à ceux qui nous entourent, nous tenir mutuellement responsables (et être prêts à être tenus responsables) et écouter à chaque étape du jeu.”