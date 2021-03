Le co-créateur de Diem quitte Facebook pour Planet Labs

Kevin Weil, vice-président produit de l’unité de portefeuille numérique de Facebook et l’un des créateurs du jeton Libra, désormais appelé Diem, quittera le géant des médias sociaux.

Dans un fil Twitter aujourd’hui, Weil mentionné il quitterait Facebook après près de trois ans pour devenir président des produits et des activités de la société spatiale et d’analyse basée à San Francisco, Planet Labs. Il était l’un des dirigeants de l’unité de portefeuille numérique de la société de médias sociaux – autrefois appelée Calibra, maintenant Novi – en plus d’être derrière le jeton Libra soutenu par Facebook, maintenant Diem.

«Imaginez plutôt si l’infrastructure financière était construite sur un protocole réglementé, ouvert et interopérable, calqué sur Internet – un protocole avec de faibles barrières à l’entrée qui a stimulé l’innovation à l’échelle mondiale», a déclaré Weil. «C’est ce que nous avons décidé de créer avec Diem, et je crois toujours profondément en cette mission.»

Il ajouta:

«Le portefeuille numérique que nous construisons chez Novi, en combinaison avec d’autres portefeuilles Diem interopérables construits par des entreprises grandes et petites, peut changer des milliards de vies pour le mieux.»

Se décrivant comme un «nerd des mathématiques et de la physique depuis ses études supérieures», Weil était aurait déjà été fan de Bitcoin (BTC), après avoir étudié la crypto-monnaie dès 2015. Il est actuellement membre du conseil d’administration de The Nature Conservancy ainsi que de Strava, un tracker d’exercice utilisant les réseaux sociaux.

Annoncée pour la première fois en juin 2019, la Balance a eu sa part de bosses réglementaires et techniques. Certains législateurs de l’Union européenne ont proposé des mesures pour bloquer le déploiement du jeton, citant des craintes que cela puisse saper la souveraineté monétaire des pays. La surveillance financière suisse n’a pas approuvé la licence du système de paiement de Diem, et la Banque centrale européenne a demandé aux législateurs européens un droit de veto concernant les projets privés de stablecoins.

Le jeton n’a encore été lancé dans aucun pays, bien que Facebook ait annoncé son intention de publier le stablecoin cette année.