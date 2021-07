Le co-créateur de Dogecoin dit qu’un cartel de personnes riches contrôle les crypto-monnaies

Le co-créateur de Dogecoin (DOGE / USD), Jackson Palmer, a déclaré qu’il n’avait plus l’intention de revenir plus jamais dans l’espace crypto. L’ingénieur logiciel a partagé cette nouvelle via une tempête de tweets le 14 juillet, surprenant de nombreuses personnes car il parlait ou tweetait rarement à propos de la crypto après s’être éloigné de Dogecoin.

Dans la tempête de tweets, Palmer a expliqué qu’il était revenu sur Twitter parce que les gens lui demandaient s’il cherchait à redevenir une voix active dans l’espace crypto. À cette fin, il a cherché à donner sa réponse finale ouvertement. Il a noté qu’il avait décidé de tout cœur de quitter l’industrie et qu’il n’avait pas l’intention d’y revenir. Pour éviter d’autres questions, Palmer a également partagé ses raisons de se séparer des crypto-monnaies.

On me demande souvent si je « retournerai à la crypto-monnaie » ou si je recommencerai à partager régulièrement mes réflexions sur le sujet. Ma réponse est un « non » de tout cœur, mais pour éviter de me répéter, je pense que cela pourrait valoir la peine d’expliquer brièvement pourquoi ici… – Jackson Palmer (@ummjackson) 14 juillet 2021

Il a déclaré qu’il étudiait la crypto depuis plusieurs années et que ses découvertes l’avaient amené à croire que la crypto est une technologie hypercapitaliste de droite qui cherche à augmenter la richesse de ses passionnés en tirant parti de trois facteurs. Il s’agit de l’évasion fiscale, d’une faible surveillance réglementaire et d’une pénurie artificiellement mise en œuvre.

Palmer a ajouté que dans la mesure où la décentralisation est présentée par les passionnés comme l’un des avantages des crypto-monnaies, un cartel d’individus fortunés contrôle le marché. Selon lui, les mêmes personnes ont facilité l’intégration des institutions au sein du même système financier centralisé que l’industrie de la crypto cherche à surmonter.

La crypto est une imposture

Palmer a en outre cité que l’ensemble de l’industrie de la cryptographie est une imposture qui cherche à soutirer de l’argent à des personnes naïves et financièrement désespérées. L’industrie a formé un réseau d’entreprises louches, d’influenceurs et de chaînes payantes pour escroquer les personnes involontaires. Tout en convenant que l’exploitation financière existait avant la cryptographie, Palmer affirme que le seul but de la cryptographie est d’agir comme un entonnoir de profit qui profite à ceux qui sont au sommet en tirant parti des personnes vulnérables.

Il a conclu en disant :

La crypto-monnaie, c’est comme prendre les pires parties du système capitaliste actuel (par exemple, la corruption, la fraude, les inégalités) et utiliser un logiciel pour limiter techniquement l’utilisation d’interventions (par exemple, les audits, la réglementation, les taxes) qui servent de protections ou de filets de sécurité. personne moyenne. .

Pendant ce temps, DOGE, que Palmer et Billy Markus ont créé comme une blague, s’est étendu à des niveaux inattendus. Au moment de la rédaction, à 10h38 UTC, la crypto-monnaie se négocie à 0,1902 $ (0,14 £) après avoir chuté de 3,9% au cours des dernières 24 heures. DOGE est la huitième plus grande crypto-monnaie, avec une capitalisation boursière de 24,83 milliards de dollars (17,89 milliards de livres sterling). Bien qu’il s’agisse d’un chiffre significatif pour quelque chose qui a commencé comme une parodie, il convient de noter que DOGE est actuellement 74,26% en dessous de son ATH de 0,7376 $ (0,53 £).

