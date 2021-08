Image : Rentrer à la maison

Steve Gaynor, le co-fondateur des développeurs de Gone Home Fullbright, a quitté son poste de responsable créatif et directeur de leur dernier jeu Open Roads à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait favorisé un environnement de travail « toxique ».

Plus tôt dans la journée, le compte Twitter d’Open Roads a publié le message suivant, disant seulement que « Nous croyons fermement à la promotion d’un environnement de travail sain et collaboratif », et que Gaynor s’était « retiré de son rôle de chef de file créatif et directeur”.

Peu de temps après, Polygon a rapporté le départ de manière beaucoup plus détaillée, affirmant que depuis le début du développement d’Open Roads en 2019, quinze membres du personnel avaient quitté le studio, tandis que douze de ceux qui étaient partis ont parlé avec le site et “ont déclaré que leur départ était au moins en partie en raison du comportement de Gaynor envers les travailleurs, en particulier les femmes de l’équipe ».

Le rapport indique également que 10 des 12 employés qui sont partis étaient des femmes, et que Gaynor avait en fait quitté son poste en mars, “après qu’il est devenu clair que les mesures qui étaient déjà prises pour améliorer ses interactions avec l’équipe n’étaient que produisant des résultats temporaires. Un ancien employé “occupant un poste de direction” a déclaré à JeuxServer que “Travailler pour lui, c’était souvent comme travailler pour une méchante lycéenne. Son arme de prédilection était de rire des opinions des gens et de les embarrasser devant les autres.

Bien que les allégations – et la révélation selon laquelle des mesures avaient déjà été prises pour « améliorer ses interactions avec l’équipe » – soient substantielles, Gaynor n’a pas quitté l’entreprise, ni même le développement du jeu. Au lieu de cela, il “passera à un rôle d’écrivain”, où il restera comme l’une des six personnes signalées encore chez Fullbright travaillant sur le jeu.

Fullbright a sorti le film Gone Home acclamé par la critique en 2014, et l’a suivi avec Tacoma en 2017. Open Roads devait sortir en 2021.