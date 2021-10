Le co-créateur de Halo, Lehto, rejoint le nouveau studio EA

20 octobre 2021 – 10h01

Le co-créateur de la franchise Halo de tireurs de science-fiction Marcus Lehto a rejoint Electronic Arts.

Le vétéran du développement a annoncé cette décision sur LinkedIn, affirmant qu’il avait été embauché par le géant de l’édition en tant que directeur de jeu pour un tout nouveau studio. Cette équipe de développement est basée à Seattle et va créer un jeu à la première personne.

« J’ai hâte de partager plus sur ce que nous créons », a écrit Lehto.

Ce nouveau studio est actuellement sans nom. Cela fait suite à la création par EA d’un tout nouveau développeur dirigé par le vétéran de Monolith Productions, Kevin Stephens, donc dans la région de Seattle. On ne sait pas s’il s’agit du même studio dans lequel Lehto travaille, mais il semble que la nouvelle entreprise de Stephens s’appelle Neon Black Studios. Ce dernier développeur est nommé comme travaillant sur un titre d’action-aventure en monde ouvert.

DICE LA a récemment été rebaptisé Ripple Effect.

L’entreprise précédente de Lehto était V1 Interactive, qui a sorti Disintegration en juin 2020. Ce studio a été fermé en mars suivant. En septembre de cette année, il a annoncé son retour au développement de jeux.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72574/halo-co-creator-lehto-joins-new-ea-studio/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));