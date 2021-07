Le co-créateur de l’ETH Anthony Di Iorio annonce sa sortie de Crypto Space ⋆ Crypto new media

Anthony Di Iorio – co-fondateur du réseau Ethereum, un concurrent principal du bitcoin – a déclaré qu’il quittait définitivement l’espace de la crypto-monnaie.

Di Iorio fait sa sortie

Discutant de ses raisons de quitter la crypto, Di Iorio a déclaré que la “sécurité personnelle” en est une. Il dit que depuis 2017, il a besoin d’une équipe de sécurité pour le suivre partout où il va ou pour le rencontrer à des endroits spécifiques. À 48 ans, il est terrifié d’être seul, semble-t-il, bien qu’il n’ait pas précisé pourquoi.

Au cours des prochains mois, Di Iorio rompra tous les liens qu’il a avec l’espace crypto. Il est actuellement en train de vendre sa startup Decentral Inc – une société de développement de logiciels basée à Toronto, au Canada – et il mettra fin à tout financement pour les autres sociétés de blockchain avec lesquelles il travaille. Il dit qu’il va utiliser ce temps pour travailler principalement sur la philanthropie et des problèmes qui n’ont rien à voir avec la cryptographie.

Discutant de l’industrie de la monnaie numérique, il commente :

Il a un profil de risque qui ne me passionne pas trop. Je ne me sens pas forcément en sécurité dans cet espace. Si je me concentrais sur des problèmes plus importants, je pense que je serais plus en sécurité.

Di Iorio est célèbre pour son travail avec Ethereum, qu’il a commencé aux côtés de Vitalik Buterin en 2013. Le réseau Ethereum est sans doute devenu l’une des plus grandes plates-formes cryptographiques au monde, attirant de nombreux développeurs qui cherchent à créer de nouvelles pièces et à établir davantage. le monde croissant des applications décentralisées (dapps) utilisant la technologie et les capacités de contrat intelligent de l’ETH. Au moment de la rédaction, la valorisation boursière de la devise native d’Ethereum est d’environ 225 milliards de dollars.

Di Iorio lui-même a actuellement une valeur nette d’environ 1 milliard de dollars. Il a également fait la une des journaux lorsqu’il a acheté l’un des plus grands penthouses au Canada utilisant la monnaie numérique. La résidence compte trois étages et est située dans l’immeuble St. Regis Residences à Toronto. Actuellement, la propriété est évaluée à environ 22 millions de dollars, on peut donc dire que le co-créateur d’Ethereum a eu pas mal de succès dans son domaine respectif.

Passer à de plus grandes choses

Néanmoins, il pense que le moment est venu de faire sa sortie. Il pense que son entreprise Decentral sera évaluée à « des centaines de millions » de dollars, et il envisage de vendre l’entreprise pour fiat plutôt que crypto. Il dit:

Je veux me diversifier pour ne pas être un gars de la cryptographie, mais être un gars qui s’attaque à des problèmes complexes. J’intégrerai la crypto en cas de besoin, mais ce n’est souvent pas le cas. C’est vraiment un petit pourcentage de ce dont le monde a besoin. Je suis un gars de la crypto et je ne veux pas être connu comme une personne de la crypto. Je veux être connu comme un résolveur de problèmes.

Mots clés : Anthony Di Iorio, Réseau ETH, Ethereum