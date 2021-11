Le co-créateur de ‘Rick et Morty’ parodie ‘Star Wars’ dans une nouvelle vidéo surprise

Le co-créateur de Rick et Morty, Justin Roiland, a fait une apparition surprise dans une nouvelle vidéo YouTube cette semaine. La légende de l’animation a interprété deux rôles vocaux dans « Sand Planet », la nouvelle parodie de Star Wars du comédien Joel Haver. Jusqu’à présent, les commentateurs pensent que le point de vue de Roiland sur Oncle Owen est un peu plus réaliste que le film original.

Roiland joue Oncle Owen face à la version de Haver de Luke Skywalker dans « Sand Planet », et il joue également le droïde qu’Owen finit par acheter dans cette version. Au lieu de R2D2 et C3PO, il achète un droïde excitable en forme de vieux téléviseur avec deux jambes. Roiland ne retient rien dans ce dialogue chargé de malédictions, qui se déroule tout aussi improvisé que Rick et Morty lui-même. Toute la parodie sert à creuser des trous dans le hasard improbable qui a lancé la saga Star Wars.

Haver est un acteur, animateur et cinéaste très apprécié en ligne, notamment sur YouTube où il publie ses vidéos gratuitement. Il crée « une animation sans budget » avec une gamme de logiciels gratuits ou bon marché, et recrute généralement des amis et de la famille pour le travail de voix off.

Dans ce cas, il se trouve qu’il a obtenu l’une des plus grandes voix de l’animation en ce moment. Roiland a créé Rick et Morty avec l’écrivain Dan Harmon, et il exprime lui-même les deux personnages principaux ainsi que de nombreuses autres créatures de la série. Roiland a commencé un peu comme Haver, créant des courts métrages d’animation à petit budget et recherchant le succès local en ligne.

C’est ainsi que Roiland et Harmon se sont rencontrés en premier lieu – bien avant Community ou Rick et Morty, Harmon a co-créé un festival mensuel de courts métrages appelé Channel 101, où les créateurs apporteraient un « pilote » de 5 minutes à projeter chaque mois. Le public voterait sur ceux à « choisir » pour le mois prochain, sinon les créateurs devraient apporter quelque chose de tout nouveau.

Channel 101 a attiré l’attention de Roiland et de plusieurs des collaborateurs avec lesquels Harmon et lui travaillent encore aujourd’hui. Il a également attiré des visages célèbres comme Andy Samberg et l’équipage de Lonely Island. Lorsque le concours a été mis en ligne, sa portée s’est encore élargie.

De nombreux commentateurs ont été ravis de voir Roiland utiliser sa plate-forme pour attirer l’attention sur un autre autodidacte comme Haver. Cependant, avec plus de 1,3 million d’abonnés, Haver s’en sort parfaitement bien tout seul. Sa vidéo « Sand Planet » a déjà dépassé le million de vues et une autre est déjà en ligne sur sa page Patreon. Il sera probablement bientôt publié sur sa chaîne YouTube habituelle.