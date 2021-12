Le co-créateur de Sonic, Yuji Naka, a créé un nouveau jeu, et vous pouvez y jouer dès maintenant

Le piège ? C’est une version mobile

Après la sortie de Le monde merveilleux de Balan plus tôt cette année, Sonic l’hérisson le co-créateur Yuji Naka a annoncé en septembre qu’il avait commencé à développer des jeux mobiles simples avec Unity.

Maintenant, quelques mois plus tard, il l’a fait – pour la « première fois » en 37 ans, il a créé un jeu tout seul – et il veut que tout le monde y joue et aide à « passer le mot ». C’est appelé ‘PLAN 2048‘ et est disponible sur l’App Store et Google Play.

J’ai créé un jeu hyper-casual appelé [#SHOT2048]. C’est la première fois en 37 ans en tant que créateur de jeux que moi, Yuji Naka, je crée un jeu tout seul. J’apprécierais si vous pouviez y jouer et faire passer le mot. Merci beaucoup. https://t.co/vuWmoxO0sj pic.twitter.com/LNwQDORXJO— Yuji Naka / 裕司 (@nakayuji) 18 décembre 2021

Alors, de quoi s’agit-il ? Voici la description officielle, accompagnée de quelques captures d’écran :

« Le but est de tirer le même nombre pour faire 2048, mais visez plus. Appuyez pour déplacer le nombre vers la gauche ou la droite, et relâchez votre doigt pour tirer le nombre. Si vous frappez le même nombre, ils seront combinés et les nombres sera ajouté. Le jeu est terminé lorsque les numéros s’arrêtent dans la zone de jeu rouge au premier plan. «

Pourquoi ne pas essayer vous-même et nous faire part de vos propres réflexions dans les commentaires.

