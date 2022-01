Le co-créateur de Woodstock Michael Lang est décédé à 77 ans

Michael Lang, le co-créateur et organisateur du premier festival de Woodstock, est décédé. Il avait 77 ans.

Lang a aidé à organiser le célèbre festival de 1969, cimentant sa place dans l’histoire de la musique. Woodstock ’94 et le malheureux Woodstock ’99 l’ont rendu un peu plus tristement célèbre. Le promoteur et organisateur du concert est décédé à Sloan Kettering à New York. Sa famille confirme que la cause du décès est une forme rare de lymphome non hodgkinien.

Les dernières apparitions publiques de Michael Lang ont eu lieu peu de temps avant la pandémie de coronavirus. Il tentait d’organiser le 50e anniversaire du festival de Woodstock. Mais les formalités administratives et le manque d’intérêt des investisseurs ont finalement vu le festival du 50e anniversaire de Woodstock disparaître de la conscience publique.

Michael Lang s’est lancé dans la promotion de concerts à la fin des années 1960. Il a aidé à organiser le Miami Pop Festival de 1968 en tant qu’événement multi-artistes avec Jimi Hendrix, Frank Zappa et John Lee Hooker. Plus tard, Lang a déménagé à Woodstock, dans la région de New York et a commencé à planifier un festival de trois jours beaucoup plus important.

Les cofondateurs John Rozenman, Artie Kornfeld et John P. Roberts ont rejoint Michael Lang pour créer Woodstock. On estime que 400 000 personnes ont assisté à l’événement à Bethel, New York. Le slogan du festival de musique « Une exposition du Verseau : 3 jours de paix et de musique » souligne à quel point le mouvement hippie était adopté aux États-Unis à l’époque.

Certains des actes musicaux à monter sur scène à Woodstock comprenaient: The Who, Santana, The Grateful Dead, Sly and the Family Stone, Joan Baez, Jimi Hendrix et Jefferson Airplane.

En 1970, un documentaire et une bande originale ont été produits dans lesquels Michael Lang a été largement présenté. Il a parlé de certains des conflits d’horaire auxquels les organisateurs ont été confrontés, des problèmes météorologiques et du manque général de préparation qui entourait le côté logistique du festival.

Alors que le festival original de Woodstock a cimenté sa place dans l’histoire de la musique américaine, les spectacles d’anniversaire ont fait tout sauf.

En 1994, pour célébrer le 25e anniversaire de Woodstock, Lang a coproduit Woodstock ’94 à Saugerties, New York. Le festival s’appelait familièrement « Mudstock » parce que des pluies torrentielles ont inondé les deuxième et troisième jours.

Woodstock ’99 est venu cinq ans plus tard pour le 30e anniversaire de l’original. Il a eu lieu à Rome, New York et a attiré environ 400 000 participants. Cette itération de Woodstock est devenue tristement célèbre pour les histoires de violence et de vandalisme du public. Aucun des artistes originaux de Woodstock n’a été la tête d’affiche de ce festival.

La tentative de Lang de ressusciter la marque Woodstock a échoué en 2019. Les investisseurs ont hésité à donner plus d’argent à Lang après un investissement initial de 32 millions de dollars et se sont retirés. Les permis des autorités locales devenaient également un problème – personne ne voulait héberger ce qui pourrait devenir un autre Woodstock ’99.