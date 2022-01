Le co-créateur de Woodstock Michael Lang est décédé à 77 ans

Carlos Santana se souvient comment il est arrivé à Woodstock 1:18

. – Michael Lang, célèbre co-créateur du festival de musique de Woodstock, est décédé samedi, a appris CNN. Il avait 77 ans.

Lang est décédé d' »une forme rare de lymphome non hodgkinien à l’hôpital Sloan Kettering de New York », selon un communiqué de la famille fourni à CNN par Michael Pagnotta, un ami de longue date de la famille.

« Il laisse dans le deuil sa femme Tamara, ses fils Harry et Laszlo et ses filles LariAnn, Shala et Molly. »

Lang n’avait que 24 ans lorsque Woodstock a eu lieu en août 1969 dans les montagnes Catskill de New York.

Il a également cofondé et produit le festival Woodstock 50 prévu en 2019, mais cet événement a été annulé.

