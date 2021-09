Le co-développeur de Proton prévient que Steam Deck ne jouera pas à tous les jeux au lancement

Le co-développeur de Proton Codeweavers a déclaré que le prochain matériel Steam Deck de Valve ne jouera pas à tous les jeux des bibliothèques des consommateurs au lancement.

S’adressant au podcast Boiling Steam – comme repéré par Rock, Paper, Shotgun – le président du studio, James B Ramey, a déclaré qu’il y aurait des jeux qui ne fonctionneraient pas sur le logiciel SteamOS de la console lors de sa sortie en décembre. En fait, Proton ne prend en charge que 16 000 titres environ au moment de la rédaction.

Codeweavers a travaillé avec Valve pour créer Proton, un programme qui permet à SteamOS d’exécuter des jeux Windows sous Linux, ce que Steam Deck utilisera.

Cela fait suite à Pierre-Loup Graffais de Valve qui a déclaré à IGN que le matériel serait capable de jouer à tous les jeux vendus sur Steam.

“Je pense qu’il y a deux messages qui ont été en quelque sorte mélangés lorsque les gens se concentrent et en parlent”, a déclaré Ramey.

“Le premier message est lorsque Pierre-Loup a fait son annonce et a déclaré que le Steam Deck peut prendre en charge tous les jeux. Je pense que ce qu’il faisait référence est – et c’est mon opinion, c’est ma perception, ce n’est pas quelque chose dont je lui ai parlé – mais je pense qu’il essayait de déclarer que l’appareil lui-même, les spécifications matérielles sur cet appareil, peut supporter n’importe quel jeu.

“Je ne pense pas nécessairement qu’il faisait référence au support de ce jeu dans Proton – je pense qu’il faisait référence au fait que l’appareil a la puissance, les graphiques vidéo, la RAM, l’espace disque dur pour prendre en charge n’importe quel jeu là-bas.”

Steam Deck a été révélé en juillet et devrait sortir en décembre. L’entreprise est également convaincue que le matériel est à l’épreuve du temps.

