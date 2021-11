Le co-fondateur, batteur et écrivain de Moody Blues Graeme Edge décède à 80 ans

Graeme Edge, batteur avec Le blues moody, avec qui il était membre co-fondateur en 1964, est décédé à l’âge de 80 ans.

Son camarade de groupe de longue date, John Lodge, a tweeté, y compris une référence lyrique à leur chanson « The Dream », qu’Edge a co-écrite : « Quand l’aigle blanc du Nord vole au-dessus de nos têtes »… malheureusement, Graeme nous a quittés aujourd’hui. Pour moi, il était l’aigle blanc du Nord avec sa belle poésie, son amitié, son amour de la vie et son style de batterie « unique » qui était la salle des machines du Moody Blues. »

Dans une interview fin 2017 qui a suivi la réédition du 50e anniversaire de l’album classique du groupe en 1967 Jours du futur passés, et avant leur induction dans le Rock and Roll Hall of Fame, Edge nous a dit : « Nous avons forcé notre chemin vers le sommet en ayant tout le monde avant nous ! Nous n’avons jamais eu aucune idée [how long we would last], bien sûr, lorsque nous avons commencé, nous ne pouvions faire confiance à personne de plus de 30 ans.

« Ce que personne n’a envisagé à l’époque, c’est que vos fans vieillissent avec vous, alors vous continuez et nous aimons tous jouer en direct. J’ai 76 ans maintenant et je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer, mais je veux continuer. Cela vous garde jeune.

Edge est né dans la ville de Rocester dans le Staffordshire le 30 mars 1941; sa mère était pianiste de cinéma muet et son père, son grand-père et son arrière-grand-père étaient tous chanteurs de music-hall. Après avoir dirigé le Blue Rhythm Band local, il est devenu un membre original des Moody Blues avec Ray Thomas, Mike Pinder, Clint Warwick et Denny Laine. Il a joué de la batterie sur toutes les sorties du line-up original de Decca, qui incluaient un succès britannique en tête des charts avec leur reprise de « Go Now » de Bessie Banks et une série de suivis moins réussis.

Edge a aidé le groupe à passer à un son plus progressif avec le départ de Laine et Warwick et l’arrivée de Lodge et Justin Hayward en tant que frontmen communs. Days Of Future Passed était le premier d’une série épique d’albums de rock aventureux et expérimentaux, qui incorporaient de la poésie, du folk, du mysticisme et d’autres éléments dans un tout unique. Il a co-écrit les paroles de « Morning Glory » non répertorié et de « Late Lament/Resolvement » de clôture de l’album de 1967 et a écrit et narré le court métrage d’introduction « Departure » pour le suivi. À la recherche de l’accord perdu.

Edge était toujours présent à la batterie et aux percussions à chaque sortie ultérieure en studio et lors de leurs tournées exhaustives, dont beaucoup se concentraient sur leur formidable public américain. Il continuera à contribuer à la poésie et à la narration des versions ultérieures de Moodies, en écrivant l’instrumental rock « Beyond » pour To Our Children’s Children’s Children de 1969.

Ses autres crédits comprenaient « Don’t You Feel Small » pour Une question d’équilibre; « Après que tu sois venu » pour Chaque bon garçon mérite une faveur; et « I’ll Be Level With You » pour la réunion du groupe en 1978, Octave. Son « Going Nowhere » était sur The Present en 1983 et « Nothing Changes » sur Strange Times en 1999.

Pendant la pause du groupe au milieu des années 1970, lorsque tous les membres se sont tournés vers le travail en solo, le batteur a formé le Graeme Edge Band et a sorti deux albums, Kick Off Your Muddy Boots de 1975 (sur lequel un morceau comportait un « duo » de batterie avec Boulangerie au gingembre) et la salle de bal Paradise de 1977.