Le co-fondateur de BLM appelle BS sur le soutien de Kyle Rittenhouse pour le mouvement

Kyle Rittenhouse a nié être un suprémaciste blanc et prétend même soutenir pleinement Black Lives Matter – mais un leader éminent de l’organisation elle-même n’est pas si sûr.

Nous avons parlé à Mélina Abdallah – le co-fondateur du chapitre BLM de LA – et elle n’achète pas l’affirmation de Rittenhouse selon laquelle il est d’accord avec la cause. Elle nous dit, d’après ce qu’elle a vu… c’est du BS total.

Vérifiez-le … Abdullah nous dit qu’elle pense que ses affirmations de soutenir BLM ne correspondent pas à son histoire – et elle dit que la preuve est dans le pudding. Abdullah fait référence à des photos de lui faisant clignoter des signes perçus de «pouvoir blanc» en ligne.

Elle faisait référence à l’image désormais tristement célèbre de l’année dernière qui a circulé sur les réseaux sociaux – montrant Rittenhouse dans un bar après sa sortie de prison, affichant ce qui ressemble au signe OK … que beaucoup considèrent comme un geste flagrant de suprémaciste blanc . Rittenhouse a nié que c’est ce qu’il voulait dire.

Pourtant, Melina dit que quelque chose ne va pas … elle pense qu’il se rapproche des types de médias de droite – comme Tucker Carlson, avec qui il a interviewé la semaine dernière, n’aide pas Rittenhouse à soutenir le BLM.

Elle suggère que Rittenhouse est utilisé comme un pion, peut-être sans s’en douter, par des gens qu’elle pense plus intéressés par la division raciale que par l’unité.

Encore une fois, Rittenhouse a fermement nié être un suprémaciste blanc et/ou un raciste – et insiste sur le fait que son cas et ses actions l’été dernier à Kenosha n’avaient rien à voir avec la race.

Comme nous l’avons signalé … KR a été déclaré non coupable de toutes les accusations portées contre lui, car le jury a estimé qu’il avait agi en état de légitime défense lorsqu’il a tiré et tué 2 personnes cette nuit-là.

Même si Melina pense que Kyle n’est PAS de son côté en ce moment, il semble qu’elle laisse la porte ouverte à lui (et à d’autres) pour venir et devenir de véritables alliés – tant qu’ils font le travail et s’éduquent d’abord.