Le co-fondateur de Fullbright, Steve Gaynor, se retire de la direction créative en raison d’un style de leadership « blessant »

Steve Gaynor, co-fondateur de The Fullbright Company qui a développé Gone Home et Tacoma, a pris du recul en tant que responsable créatif et gestionnaire suite à des allégations de promotion d’une culture de travail préjudiciable aux employés.

Après que des rapports selon lesquels Gaynor perpétuerait un environnement de travail toxique soient apparus via un rapport de Polygon, Fullbright a publié une déclaration notant que Gaynor s’était retiré de ses rôles conjoints en mars de cette année.

Bien qu’il restera un écrivain sur le prochain jeu du studio Open Roads, il n’aura pas d’interactions quotidiennes avec les membres du personnel. L’éditeur du jeu, Annapurna Interactive, a été chargé d’agir en tant que médiateur entre le studio et Gaynor.

Selon le rapport, Gaynor a créé une situation indésirable dans l’entreprise en raison de son style de gestion, et sa cible principale semblait être les femmes qui travaillaient dans le studio. Cela a poussé les femmes à quitter l’entreprise sur ce qui semblait être une base mensuelle.

Divers employés étaient préoccupés par l’exode et ont laissé des notes Post-It numériques anonymes sur le serveur de l’entreprise à la fin de 2020. Une note indiquait que quatre femmes avaient quitté Fullbright au cours de la dernière année et déclarait que le studio devait s’assurer qu’il “créait un environnement cela fait que les femmes se sentent respectées.

Les entretiens de sortie menés par les chefs de service lorsque les employés ont quitté le studio ont mentionné l’environnement de travail toxique construit par Gaynor. Bien qu’il n’y ait eu aucun rapport de harcèlement sexuel ou de « sexisme explicite », il a été déclaré qu’il « contrôlait » et avait une attitude « humiliante », allant parfois jusqu’à « se moquer des opinions des gens et les embarrasser devant d’autres personnes. . ” Il a également été affirmé que Gaynor a constamment microgéré les femmes ainsi que déprécié et sali leurs contributions.

“Cela va ressembler à une blague, mais je suis tout à fait sérieux: travailler pour lui, c’était souvent comme travailler pour une méchante lycéenne”, a déclaré à JeuxServer un ancien employé occupant un poste de direction. “Son arme de prédilection était de rire des opinions des gens et de les embarrasser devant les autres.”

Six autres anciens employés ont corroboré l’évaluation et ont déclaré qu’en raison de l’absence d’un service des ressources humaines, les membres du personnel ont été contraints de traiter directement avec Gaynor.

Après la parution du rapport de Polygon, Gaynor a publié une déclaration concernant les allégations, admettant que son “style de leadership était blessant”.

“Salut tout le monde. J’ai une déclaration à partager sur mon rôle chez Fullbright.

« Plus tôt cette année, j’ai pris du recul par rapport à mon rôle de responsable créatif sur Open Roads. Mon style de leadership a été blessant pour les personnes qui travaillaient chez Fullbright, et pour cela, je m’en excuse vraiment.

« Prendre du recul m’a donné de l’espace et une perspective pour voir comment mon rôle doit changer et comment je dois apprendre et m’améliorer en tant que membre d’une équipe, notamment en travaillant avec un consultant en gestion expert et en repensant ma relation avec le travail chez Fullbright.

« Je me soucie profondément d’Open Roads et de l’équipe Fullbright. Je suis triste d’avoir pris du recul par rapport au développement quotidien d’Open Roads, mais c’était la bonne chose à faire. L’équipe d’Open Roads a toute ma confiance et mon soutien alors qu’elle mène le jeu à son terme. »

Initialement prévu pour 2021, Open Roads ne devrait plus sortir cette année. À l’heure actuelle, il ne reste que six employés au studio, car 15 membres du personnel ont démissionné depuis le début des travaux sur le jeu en 2019.