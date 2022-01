Le co-fondateur de Napster dirige une startup secrète de Seattle qui vient de lever 3,5 millions de dollars pour « augmenter la productivité »

De gauche à droite : Saurav Pahadia ; Jordan Ritter ; Shu Wu ; et Daniel Cintra. (Augmenter la photo)

Les nouvelles: Un groupe d’entrepreneurs et de technologues expérimentés s’est associé pour diriger une nouvelle startup à Seattle qui vise à « suralimenter votre productivité ».

Les détails: Augment AI Corp est toujours en mode furtif, mais . a appris que la startup vient de lever un tour de table de 3,45 millions de dollars et sort de l’incubateur de l’Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2) de Seattle.

L’entreprise ne partage pas encore beaucoup d’informations sur son logiciel. Ses fondateurs se sont réunis « sur la base d’une forte conviction partagée que tous nos appareils et applications devraient travailler ensemble pour faire beaucoup plus pour nous », selon le site Web de l’entreprise.

« Les appareils et les applications que nous utilisons quotidiennement en savent tellement sur nous, mais ils ne font pas grand-chose avec cette connaissance, et nous sommes obligés de répéter les mêmes tâches jour après jour », a déclaré le PDG et co-fondateur Jordan Ritter. dans un rapport. « Augment va booster notre productivité et nous permettre enfin de nous libérer des minuties. »

Les fondateurs: Ritter a précédemment co-fondé la société de partage de fichiers Napster et a dirigé une startup de Seattle appelée Atlas Informatics qui était soutenue par Bill Gates et avait un discours similaire en matière de productivité. Atlas a créé un moteur de recherche personnel qui s’exécutait en arrière-plan sur les ordinateurs des utilisateurs et captait l’enregistrement de l’activité sur différentes applications et services. L’idée était d’aider les utilisateurs à localiser rapidement les informations dans les fichiers, les e-mails et d’autres sources. Atlas a fermé ses portes en 2017, deux ans après son lancement.

Ritter a également cofondé Cloudmark, Servio et Ivy Softworks, un studio de démarrage à Seattle qui a fermé ses portes en 2016.

Les autres fondateurs d’Augment sont :

Daniel Ladvocast Cintra, ancien employé de Google et directeur chez Axon.Saurav Pahadia, ancien ingénieur de la startup StrikeGraph de Seattle et Madrona Venture Labs.Shu Wu, ancien dirigeant de Facebook, Microsoft, Redfin et Wavii.

Les investisseurs : Les bailleurs de fonds incluent FlyingFish Ventures et JAZZ Venture Partners.

« Nous avons une vision commune de l’endroit où l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique peuvent nous aider à être plus productifs et à passer plus de temps sur les choses qui comptent », a déclaré Geoff Harris, associé directeur chez FlyingFish, dans un communiqué. « Cette vision est celle sur laquelle j’ai commencé en travaillant sur Cortana chez Microsoft et je suis passionné par le fait d’aider les entreprises qui veulent voir cette vision pleinement réalisée. »

Autre info: Augment est la dernière entreprise dérivée de l’incubateur d’AI2, rejoignant une liste qui comprend d’autres startups, notamment Kitt.ai (acquis par Baidu en 2017), Xnor.ai (acquis par Apple en 2020), WhyLabs, Lexion, Modulus Therapeutics, Ozette, WellSaid Labs et Panda AI.