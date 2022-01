Le co-fondateur de Playground, Raeburn, quitte le studio

Le co-fondateur du créateur de Forza Horizon Playground Games, Gavin Raeburn, quitte le développeur.

Tel que rapporté par Windows Central, le directeur du studio part après 12 ans. Il est remplacé par son co-fondateur et directeur général Trevor Williams en tant que chef de studio. Rien n’indique où Raeburn se dirige ensuite.

« Après 12 ans à travailler sur cinq jeux Forza Horizon primés, Gavin Raeburn quitte Playground Games en tant que directeur de studio », a déclaré Alan Hartman, CVP de Microsoft pour Forza et Fable.

« Membre fondateur de Playground Games, nous remercions Gav pour son leadership et ses contributions à la franchise Forza et lui souhaitons tout le meilleur. Le co-fondateur Trevor Williams passera de directeur général à chef de studio à compter de maintenant, alors que l’équipe de Playground Games se concentre sur les mises à jour de Forza Horizon 5 et le développement de Fable. »

Avant ses 12 ans chez Playground, Raeburn a passé 24 ans chez Codemasters, spécialiste de la course, où il a travaillé sur Dirt, Grid et la franchise F1. Bien qu’il soit surtout connu pour la franchise de course Forza Horizon, le studio travaille toujours sur une nouvelle entrée dans la franchise Fable.

Forza Horizon 5 a été lancé le 9 novembre 2021 et a attiré plus de 4,5 millions de joueurs dès son premier jour dans la nature.

Playground a été racheté par Microsoft en 2018.

