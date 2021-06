Le co-fondateur de Reddit révèle ses fortes convictions pour la blockchain Ethereum

Le co-fondateur du site d’agrégation de nouvelles sociales Reddit, Alexis Ohanian, a révélé son intérêt pour la deuxième plus grande crypto-monnaie Ethereum.

En s’exprimant sur Squawk Box de CNBC, Ohanian a fait la promotion de la blockchain Ethereum après avoir déclaré que la pièce de monnaie Dogecoin était hors de son radar.

Pourquoi Ethereum Blockchain est unique

Ohanian a été interrogé sur les crypto-monnaies les plus prometteuses de l’écosystème, et il a déclaré que celle qui se démarque pour lui est Ethereum en raison de sa blockchain unique.

Il a expliqué qu’Ethereum a de nombreux potentiels, qui peuvent être vus dans les plusieurs applications intéressantes de la blockchain, y compris les crypto-collectibles ou les jetons non fongibles. les mots d’Ohanian,

“Je pense qu’Ethereum [has], au moins pour l’année ou les deux prochaines, a vraiment le plus à prouver, ou du moins le plus de potentiel pour montrer quelque chose car il y a tellement d’applications intéressantes. Les NFT ne sont que le début de ce qui se construit au-dessus de la blockchain Ethereum ».

Outre les NFT, Ethereum est également connu pour ses projets de finance décentralisée en constante croissance construits via des contrats intelligents. De nombreux nouveaux jetons, applications décentralisées et autres technologies décentralisées ont été créés grâce à la blockchain Ethereum.

Le fondateur de Reddit a également ajouté qu’une partie importante des fonds qu’il a investis dans les crypto-monnaies était Ethereum, bien qu’il n’ait pas divulgué ses avoirs en ETH.

La relation d’Ohanian avec Ethereum est bien documentée. En mai 2018, il a prédit que l’ETH atteindrait un prix de 1 500 $. Cependant, les prix n’ont augmenté que jusqu’à 800 $ avant la fin de cette année.

De même, l’année dernière, il a enregistré un nom sur le service de noms Ethereum. Le solde de l’adresse indiquait qu’il détenait au moins 2 900 $ d’ETH, bien qu’il soit probable qu’il en ait plus sur d’autres comptes.

S’exprimant plus en détail sur la crypto-monnaie, Ohanian a déclaré qu’il préférerait que les États-Unis fassent preuve de légèreté et donnent à l’industrie de la crypto une marge de développement. Le co-fondateur de Reddit pense qu’il existe des opportunités dans le secteur qui pourraient être utilisées pour mieux développer le pays.

Seven Seven Six d’Alexis Ohanian lève 150 millions de dollars

La société de capital-risque du milliardaire, Seven Seven Six, a clôturé un tour de table où elle a levé 150 millions de dollars.

Fondée aux côtés de deux des collaborateurs de longue date d’Ohanian de Reddit, Katelin Holloway et Lissie Garvin, Seven Seven Six investit principalement dans des cycles de démarrage de nouvelles startups.

Jusqu’à présent, il a investi dans 17 entreprises. Le mois dernier, la société a mené une levée de fonds de 5 millions de dollars pour la principale plate-forme sociale basée sur un navigateur Topia. Il a également investi dans un tour de table de 5 millions de dollars pour l’application de récompenses Bitcoin Lolli et la société d’infrastructure de blockchain QuickNode.

Parmi les autres entreprises dans lesquelles Seven Seven Six a investi, citons Pipe, Alt, Pearpop, Itsme, Gloria, Riverside.fm et Stoke.

Ethereum/USD ETHUSD

2.452.6885-$90.50-3.69%

Volume 25,82 bVariation -90,50$Ouverture2 452,6885$Circulation 116,25 mMarket Cap 285,12 b

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.