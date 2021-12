Le co-fondateur de Temptations, Otis Williams, montre sa signature goutte à goutte

Otis Williams, le seul membre original survivant du groupe emblématique Motown les tentations, emmène les fans dans son placard pour une visite de son style unique.

L’épisode fait suite à une extrait précédent où Williams a partagé une visite à domicile de ses fouilles à la mode. Dans cet épisode récent, il exhibe plusieurs manteaux, vestes et tenues, expliquant son attachement à certaines pièces.

« J’ai des trucs qui sont intemporels, qui ne se retrouvent pas dans une certaine pièce d’époque. » Il exhibe un beau pelage rouge et jaune, dont il n’y en a que deux au monde, et un numéro paisley tout aussi rare. Il montre également sa vaste collection de chapeaux, notant à quel point il en a « des placards pleins ».

Otis, qui a eu 80 ans le 30 octobre, est en train de célébrer les 60 ans de The Temptations. le Campagne du 60e anniversaire se déroulera jusqu’en juin 2022 et proposera des tournées de concerts nationales et internationales de la programmation Temptations d’aujourd’hui, avec comme toujours co-fondateur survivant Otis Williams. Les plans incluent également un album anniversaire à venir et une variété d’autres événements festifs. Le 16 octobre marquait la réouverture de la comédie musicale de Broadway, Ain’t Too Proud : La vie et les temps des tentations.

Williams a également aidé à préparer Empereurs de l’âme : les raretés, une collection de 26 morceaux rares The Temptations sortis tout au long de l’ère du CD, beaucoup d’entre eux sur le coffret de 1994 qui porte leur nom, Emperors of Soul. Ces morceaux difficiles à trouver de leur époque classique ont fait leurs débuts sur toutes les plateformes numériques.

Dit Williams, réfléchissant sur les événements : « J’ai eu la chance de faire ce voyage avec Shelly Berger, mon manager et mon cher frère, et avec tous mes frères – les Tentations. Maintenant, être le dernier à sortir des compositions classiques peut parfois être difficile, mais je sais que Dieu m’a laissé ici pour une raison, et c’était de continuer à partager avec de nouvelles générations de fans, la bonne musique que nous avons commencée dans ce maison à deux étages à Detroit, connue sous le nom de Hitsville USA.

« Atteindre cette étape importante de ma carrière n’a pas toujours été facile, mais c’est gratifiant de savoir que nos fans ont toujours été là, à chaque étape du processus. Je suis vraiment reconnaissant à chacun d’entre eux. Nous prévoyons de retourner en tournée plus tard cet été et mes frères, Ron Tyson et Terry Weeks, Temptations depuis 38 ans et 24 ans respectivement, ainsi que Willie Greene, Jr., et Mario Corbino sommes impatients de partager cela. anniversaire spécial avec vous tous.

Achetez ou diffusez en streaming Emperors of Soul: The Rarities.