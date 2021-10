Dans une nouvelle interview couvrant les déchets électroniques, le recyclage des batteries, etc., le cofondateur et ancien directeur technique de Tesla, JB Straubel, explique pourquoi Apple ne fabrique pas d’iPhone aux États-Unis, même si cela pourrait «absolument».

L’animateur de podcast « This Week in Startups » Jason Calacanis a récemment invité JB Straubel à parler d’un éventail de sujets, notamment les déchets électroniques, le recyclage des batteries et les premiers jours de Tesla.

Dans un moment intéressant vers la fin, Calacanis a demandé à Straubel si Apple pouvait fabriquer des iPhones aux États-Unis.

« Est-ce que les iPhones pourraient être fabriqués ici ? Comme, tout de suite, comme vous construisiez des voitures ici, les gens se disaient « c’est impossible », vous l’avez fait. Comme les iPhones et tout comme disons que les smartphones peuvent être fabriqués ici et combien coûteraient-ils cent dollars de plus ou quelque chose du genre ? »

Straubel a déclaré qu’il pensait qu’Apple et d’autres pourraient « absolument construire des choses compliquées » aux États-Unis, mais a également partagé plus de réflexions, y compris les échecs stratégiques des États-Unis au cours des dernières décennies, qui ont permis à la Chine de prendre la tête du secteur manufacturier. Une partie de cela, dit Straubel, c’est parce que les États-Unis « n’ont pas essayé ».

«Je pense, vous savez, que nous pouvons absolument construire des choses compliquées aux États-Unis. Je pense que c’est en partie parce que nous n’avons pas essayé. Et nous avons pris des décisions stratégiques selon lesquelles ce n’était pas une compétition en heads-up dans certains cas. Vous savez, certainement, il y a du talent ici, il y a des gens intelligents, je dirais vraiment beaucoup d’innovation et de créativité, en particulier autour des logiciels d’automatisation et d’usine et de la manière d’améliorer cela, vous savez en cycles rapides. Vous savez, je ne dis pas que c’est une compétition facile. Je veux dire, la Chine est incroyablement entrepreneuriale et ils travaillent vraiment très dur. Vous savez, je pense que les gens ne peuvent pas tenir cela pour acquis et vous ne pouvez peut-être pas comprendre sans être vraiment là et y aller, à quel point et combien de travail ils ont mis pour réussir. Mais nous pouvons rivaliser, nous le pouvons absolument. Je ne suis pas prêt à lever les mains en l’air et à abandonner et à dire que nous avons trop de succès ou que nous sommes paresseux ou quelque chose du genre. Je déménagerais dans un autre pays si c’était le cas.

Découvrez la partie sur iPhone qui est en file d’attente ci-dessous:

Alors qu’Apple a pris des mesures pour déplacer sa fabrication vers plus d’endroits que la Chine au cours des dernières années, il dépend fortement des fournisseurs et des travailleurs de la région Asie-Pacifique.

Interrogé sur l’utilisation de la main-d’œuvre chinoise et les problèmes qui l’accompagnent, Tim Cook a déjà déclaré en 2015 :

« La Chine met énormément l’accent sur la fabrication. Les États-Unis, au fil du temps, ont commencé à cesser d’avoir autant de compétences professionnelles. Je veux dire, vous pouvez prendre tous les fabricants d’outils et de matrices aux États-Unis et les mettre probablement dans une pièce dans laquelle nous sommes actuellement assis. En Chine, vous devriez avoir plusieurs terrains de football.

