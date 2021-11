Le co-fondateur de Zerodha, Nikhil Kamath, examine l’évaluation de Nykaa, alors que l’action PE atteint 1600x sur une liste stellaire

Nikhil Kamath, co-fondateur, Zerodha et True Beacon

Les actions de Nykaa ont presque doublé le jour de la cotation, augmentant de 98% à Rs 2 235 chacune par rapport au prix d’émission de Rs 1 125. La liste stellaire a envoyé sa capitalisation boursière totale au-delà de Rs 1 lakh crore. Au plus haut d’une journée de 2 235 Rs pièce, l’action Nykaa commandait un prix 1 607,9 fois son bénéfice par action (EPS) pour l’exercice 21 de 1,39 Rs. Avec le PE à des niveaux habituellement inédits, Nikhil Kamath, co-fondateur de True Beacon et Zerodha, a examiné la valorisation de Nykaa. « Nykaa est cotée à 1600 fois le prix par rapport aux bénéfices. Ils vendent des cosmétiques en ligne, Paytm ensuite, la meilleure chose pour un investisseur en actions de valeur pourrait être de passer de très longues vacances en ce moment », a déclaré Kamath dans un tweet.

Alors qu’en termes de prix de vente, l’action se négocie à 42,68 fois les revenus de l’exercice 2021, car la capitalisation boursière actuelle de Nykaa s’élève à 1,04 crore lakh de Rs et le revenu pour l’exercice 21 est de 2440 crore de Rs.

Aux niveaux actuels, Nykaa se négociait à un prix de vente de 38,9 fois les revenus de l’exercice 2021, ce qui était inférieur à celui de Zomato (54 fois les revenus de l’exercice 2021), a déclaré Jyoti Roy – DVP-Equity Strategist, Angel One. « Nykaa est l’une des très rares licornes rentables en Inde et nous pensons que la société est bien placée pour profiter de la croissance exponentielle du commerce de détail de la beauté et de la mode en ligne au cours de la prochaine décennie. Compte tenu de la décote accordée à Zomato, nous recommandons aux investisseurs de rester investis dans Nykaa dans une perspective à long terme », a ajouté Roy.

Gurmeet Chadha, co-fondateur et PDG de Complete Circle Capital, a déclaré que Nykaa à 2500 crores de ventes est évaluée à 95 000 cr (40 fois les ventes). Marico aux ventes trimestrielles de 2500 crore est évalué à 70 000 crore (7 fois les ventes, 10 000 revenus annuels) et semble cher aussi. Nous avons besoin de lentilles différentes pour évaluer les entreprises Internet grand public du nouvel âge », a déclaré Chadha dans un tweet.

Un autre analyste a déclaré que Nykaa est une entreprise à forte croissance et dans le bon secteur où elle pourrait continuer à croître à deux chiffres pendant de nombreuses années. L’élan haussier peut se poursuivre pendant au moins 1 à 2 jours avant de se stabiliser car la valorisation pourrait être une préoccupation après un gain important de cotation, cependant, le niveau de 2000 pourrait servir de niveau de soutien à court terme, Santosh Meena, responsable de la recherche, Swastika Investmart, a déclaré.

« Ceux qui jouaient pour un gain de cotation peuvent conserver un stop loss de 1950, tandis qu’il est conseillé aux investisseurs agressifs de conserver ce titre à long terme, car il s’agit de l’un des rares titres de nouvelles sociétés de pointe à posséder dans votre portefeuille. Il est difficile d’acheter après un gros gain à l’ouverture, mais les nouveaux investisseurs peuvent accumuler des parts où ils peuvent acheter 25 à l’ouverture de ce qu’ils veulent investir dans ce titre, tandis que s’il assiste à une correction vers le niveau 1800, ils peuvent en ajouter plus. ”, a déclaré Meena.

