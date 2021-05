Le co-fondateur d’Ethereum propose que l’UNI d’Uniswap soit utilisé comme un jeton Oracle

Bien que «Chainlink soit génial», déclare Vitalik Buterin, «il y a de la place pour une alternative simple spécialisée pour les cas d’utilisation de grande valeur, acceptables avec une latence élevée.»

Vitalik Buterin, le co-fondateur d’Ethereum, a publié une nouvelle proposition sur le forum Uniswap. Il recommande le populaire DEX et son jeton UNI natif pour fournir un oracle hautement sécurisé calqué sur la conception Augur ou UMA.

Un tel oracle sera «spécialisé dans la fourniture de données de prix robustes et extrêmement coûteuses à manipuler et à attaquer», a-t-il écrit.

La proposition intitulée «UNI devrait devenir un jeton d’oracle» indique qu’un oracle de prix hautement sécurisé est l’un des éléments les plus importants d’un écosystème de financement décentralisé (DeFi) réussi, car tout, de la stablecoin algorithmique aux actifs synthétiques et aux prêts garantis, dépend d’un oracle de prix.

Alors qu’Uniswap fournit déjà un «oracle» pour le prix des ERC20 négociés en bourse, il ne le fait pas pour quoi que ce soit dans le monde extérieur.

Buterin dit que les pièces stables ont besoin d’un oracle pour le prix de l’ETH / USD, mais des solutions de contournement comme prendre le prix ETH / USDC ne sont pas suffisantes.

«UNI est dans une excellente position pour être le gage d’un tel oracle», a-t-il déclaré. «Plus largement, Ethereum L1 doit rester minimaliste en matière de gouvernance, mais L2 devrait être plus ambitieux, et UNI peut en faire partie.» Jason Choi du fonds crypto The Spartan Group a noté,

«Les électeurs de la minorité Tl; dr sont pénalisés, récompensés par la majorité, ce qui n’est pas différent d’un marché de prédiction. Il est intéressant de noter que seul un jeton de grande valeur peut faire ce travail – c’est-à-dire que le prix est une fonctionnalité, pas une distraction. “

Quant à savoir pourquoi Chainlink n’a pas été considéré pour la même chose que demandé par Fiskantes de Zee Prime Capital également,

«Pourquoi ne pas implémenter cette conception dans Chainlink, qui est le deuxième en importance?

Buterin dit que si Chainlink est génial, il y a de la place pour une alternative simple spécialisée pour les cas d’utilisation de grande valeur et à latence élevée. ChainLinkGod, l’ambassadeur communautaire de Chainlink a expliqué,

«Chainlink 2.0 introduit un modèle crypto-économique extrêmement similaire à celui-ci avec des réseaux oracles à deux niveaux où le premier niveau mise explicitement sur les jetons et le deuxième niveau comprend les nœuds avec la plus grande exposition financière à LINK et le plus de skin dans le jeu à perdre.»

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.