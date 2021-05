Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, fait don d’une pièce de monnaie d’une valeur de 1 milliard de dollars Shiba Inu, 500 ETH pour l’Inde frappée par Covid

SHIB a été témoin d’une baisse de 0,000028 $ (au moment du don de Buterin) à 0,00002 $ actuellement. (Paquet source: shibatoken.com)

Le plus jeune milliardaire de la crypto au monde et co-fondateur d’Ethereum (ETH) rival de Bitcoin, Vitalik Buterin a contribué avec sa contribution, bien que massive, à la lutte de l’Inde contre la pandémie de Covid. Mercredi, Buterin a fait don de 500 ETH, d’une valeur d’environ 2 millions de dollars, et de plus de 50 trillions de monnaie meme moins connue Shiba Inu (SHIB) d’une valeur de plus d’un milliard de dollars au Fonds de secours indien Covid-Crypto. Le fonds a été annoncé par une société basée à Bengaluru travaillant sur des transactions blockchain évolutives et instantanées, le cofondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, le mois dernier. «Une chose que nous avons apprise d’Ethereum et de @VitalikButerin est l’importance de la communauté. Nous ne ferons rien qui nuise à une communauté, en particulier la communauté de vente au détail impliquée dans $ SHIB. Nous agirons de manière responsable! Ne vous inquiétez pas pour les détenteurs de $ SHIB », a tweeté Nailwal reconnaissant la contribution de Buterin.

50 billions de SHIB donnés par Vitalik Buterin

Surtout, selon les créateurs de SHIB, ils avaient verrouillé 50% de l’offre totale de SHIB à Uniswap (un protocole d’échange décentralisé basé sur Ethereum) et les 50% restants ont été “ brûlés ” à Vitalik Buterin. Cela signifiait essentiellement que 50 pour cent de tous les SHIB en circulation étaient donnés à Buterin qui les utilisait pour contribuer au fonds Covid. SHIB a connu une baisse de 0,000028 USD (au moment du don de Buterin) à 0,00002 USD actuellement, selon CoinMarketCap, en raison de la prudence déclenchée par certains investisseurs. Lancé en tant que rival de Dogecoin, SHIB figurait récemment parmi les 20 meilleurs cryptos par capitalisation boursière au milieu d’une frénésie sur les réseaux sociaux. La pièce était cotée sur plusieurs bourses cryptographiques telles que FTX, Binance et OKEx et était actuellement la 24e plus grande pièce du classement de CoinMarketCap avec une capitalisation boursière de 7,79 milliards de dollars.

Lisez aussi: Cette crypto vieille de 2 jours vaut déjà 36 milliards de dollars; parmi les 10 meilleures pièces après Bitcoin, Ethereum, autres

Cependant, selon Binance.com, «SHIB est un jeton relativement nouveau qui pose un risque plus élevé que la normale et, en tant que tel, sera probablement soumis à une forte volatilité des prix après la cotation de Binance.» Binance avait inscrit SHIB à la négociation lundi. Alors que l’Inde lutte contre la crise des soins de santé sans précédent, l’éminent investisseur providentiel et entrepreneur Balaji Srinivasan avait également fait un don au India Covid-Crypto Relief Fund. L’ancien stimulateur australien Brett Lee avait également annoncé plus tôt faire don de 1 Bitcoin à Crypto Relief pour aider à acheter des fournitures d’oxygène pour les hôpitaux. Le nombre quotidien de cas en Inde a dépassé la barre des 3,5 lakh jeudi, tandis que plus de 4000 décès ont été enregistrés pour la deuxième journée consécutive. Un total de 3,62 727 nouveaux cas ont été signalés au cours de la période de 24 heures, selon les données du ministère de la Santé.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.