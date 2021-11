Le co-fondateur du magazine Source revient aux racines du hip-hop avec Podcast Company

Dave Mays

*Lorsque Michael Jordan est revenu aux Chicago Bulls en 1995 après une brève retraite, son message de retour était court et doux : « Je suis de retour !

Dave Mays était autrefois considéré comme le Michael Jordan des publications hip-hop, et… il est de retour ! Alors qu’il était étudiant en deuxième année de 19 ans à Harvard, il a co-fondé le magazine The Source, qui a commencé comme une newsletter mensuelle, devenant finalement l’un des magazines de rap/hip-hop les plus anciens au monde.

Mays avait pour vision de mettre le hip-hop au premier plan de tous les genres et a réussi à transformer son bulletin d’information en une publication à part entière. Cette aventure s’est terminée en 2005, lorsque lui et son co-fondateur Raymond « Benzino » Scott ont été contraints de se retirer dans un différend avec des investisseurs.

Comprenant les besoins d’aujourd’hui, Mays revient avec le réseau Breakbeat Podcasting, qui hébergera plusieurs podcasts culturellement diversifiés avec une variété d’hôtes. Mays héberge également son podcast, « The Dave Mays Show ».

Breakbeat produira également des docuseries, à commencer par « Unsigned Hype », une série populaire du magazine The Source qui a présenté plusieurs numéros de hip-hop et de R&B. Il prévoit également une série sur le leader de Gangster Disciples, Larry Hoover.

Au cours d’une récente conversation avec Zenger, Mays a parlé des erreurs qu’il avait commises pendant son séjour avec La Source et de la façon dont il prévoyait de ne pas répéter ces mêmes erreurs avec sa nouvelle entreprise.

Zenger: Comment ça va, Dave ?

Mays : Ça va bien. Je suis surexcité. C’est quelque chose auquel je réfléchis et que j’essaie de mettre en place depuis une minute maintenant, et cela prend enfin vie.

Zenger: D’où vient le concept du Breakbeat ?

Percy Crawford a interviewé Dave Mays pour Zenger. (Heidi Malone/Zenger)

Mays : Certaines choses auxquelles j’ai pensé au cours des dernières années, il n’y a pas une seule plate-forme dont la communauté hip-hop puisse dire qu’elle représente son point de vue de manière globale sur un large éventail de sujets. D’une manière similaire à ce que The Source a fait à son apogée dans les années 90 et au début des années 2000, lorsque nous étions le magazine de la musique, de la culture et de la politique hip-hop.

Nous avons tout couvert : mode, sport, santé, actualités, régime et fitness. Mais tout a été fait dans un style et une perspective auxquels la communauté hip-hop peut s’identifier et s’identifier comme la leur. Au fur et à mesure que le hip-hop et les médias se sont développés au cours des 20 dernières années, ils se sont fragmentés en différents segments. C’est partout, mais vous pouvez trouver une chose en particulier que vous aimez ici, quelques choses que vous aimez sur cette plate-forme, mais il n’y a pas une plate-forme. Cela fait partie du vide que je voyais.

Une autre partie est, j’ai l’impression qu’il y a eu un récit poussé à travers l’industrie de la musique qui a divisé les côtés les plus âgés et les plus jeunes de la communauté hip-hop. Ce récit qui marmonne le rap n’est pas du vrai hip-hop. L’autre côté dit, tu es juste fou, amer et vieux. Parce que la musique est de loin l’aspect commercial le plus visible de la culture, la musique peut devenir prédominante.

Mais ce que je vois, c’est qu’en dessous de ces différences, quelqu’un de 51 ans qui a grandi dans le hip-hop, pourrait ne pas aimer Young Dolph ou penser que 21 Savage est de la drogue, et vice versa pour les plus jeunes. Mais je dirais que si vous creusez sous la surface là-bas, et que vous pensez à la façon dont les hommes de 51 et 21 ans devaient considérer la justice sociale, la façon dont nous regardons et prenons le sport, je pense que nous partageons une perspective unique sur les choses. Lorsque vous faites partie du hip-hop, vous avez tendance à voir les choses d’une certaine manière différente des personnes qui n’ont pas eu cette expérience. J’y ai vu une opportunité de créer une plate-forme avec une diversité de contenus, de voix, de talents et de sujets qui plaira à la large communauté hip-hop, de 15 à 55 ans.

Ensuite, la question est devenue de savoir comment trouver la bonne stratégie et le bon point d’entrée pour entrer sur le marché parce que le secteur des médias a été si tumultueux ? Depuis l’apparition d’Internet à la fin des années 90 et au début des années 2000, nous avons vu toutes les formes de médias traditionnels fondamentalement fauchées.

Cela a commencé avec les journaux, puis les magazines, maintenant nous le voyons avec la télévision et la radio. Nous sommes à une époque où la technologie évolue encore, les modèles économiques sont encore en cours de définition. C’est le moment des grandes opportunités. J’ai commencé à regarder le podcasting ces dernières années et à voir à quel point il est dynamique. Cela me rappelle le hip-hop underground des années 80. C’est ce truc bouillonnant qui a toute cette énergie et ce talent. Des choses en émanent, des émissions de télévision et des films. Juste un vrai espace dynamique. C’est un terrain fertile pour introduire le type de contenu et de voix dont je parlais.

J’ai commencé à considérer un réseau de podcasts comme une réponse que tout le monde dans l’édition cherchait depuis maintenant 20 ans. Comment faire un magazine numérique ? Tout le monde utilise ce terme depuis 20 ans. « Nous numérisons notre magazine. » Cela n’a jamais fonctionné. Un réseau de podcasts est en quelque sorte ce que pourrait être un magazine numérique. De la même manière que vous pouviez feuilleter un magazine et voir une section mode, une section sport, une section fitness, ce sont tous des sujets de podcast maintenant.

Dave Mays a cofondé le magazine révolutionnaire The Source dans les années 1990. (Avec l’aimable autorisation de Dave Mays)

Zenger: Dans quelle mesure Kendrick Ashton a-t-il joué un rôle dans ce processus ?

Mays : J’ai dû donner beaucoup de crédit à mon partenaire commercial. Il a grandement contribué à trouver le nom, le concept à lancer en tant que réseau de podcasts. J’ai rencontré Kendrick il y a quelques années à DC. Nous sommes tous les deux natifs de DC. Je lui ai été présenté lors d’un événement par un ami commun. Nous avons commencé à parler et nous nous sommes vraiment bien entendus. J’ai commencé à lui parler de ce que je considérais comme cette opportunité sur le marché. Nous avons fini par nous associer et nous y voilà.

Zenger: Cela a-t-il été une transition difficile du papier au numérique, ou juste un ajustement ?

Mays : J’ai essayé de rester aussi au courant que possible des nouvelles technologies et des choses qui se passent ici avec les médias sociaux. C’est encore très tôt. Nous verrons comment les choses se passent avec Breakbeat. Je suis excité et confiant avec ce que nous faisons. Je pense que ça va résonner largement. Une fois que j’ai trouvé la bonne approche pour entrer dans le jeu et établir une marque comme Breakbeat, ce n’était pas si difficile. J’ai dû apprendre beaucoup de choses sur le podcasting au cours des deux dernières années. J’ai étudié et parlé à beaucoup de gens pour essayer de le comprendre. Je ne l’ai pas compris au début.

Zenger: À quel type de spectacles peut-on s’attendre sous l’égide de Breakbeat ?

Mays : La marque s’exprimera avec l’authenticité du contenu. L’authenticité sera l’ingrédient clé. Apporter quelque chose qui est nécessaire parce que j’ai l’impression d’avoir des voix ici dans le hip-hop… il y a de la place pour tellement plus de voix et de perspectives que ce que nous obtenons avec le paysage médiatique actuel.

Le gourou des affaires et partenaire de Breakbeat Kendrick Ashton. (Avec l’aimable autorisation de Kendrick Ashton)

Zenger: Avez-vous fait des erreurs ou des choses que vous auriez pu faire différemment avec The Source Magazine que vous utiliserez comme expérience et que vous ne répéterez pas avec Breakbeat ?

Mays : Oh absolument ! Il y a eu beaucoup d’erreurs que j’ai faites avec La Source. Certains que j’ai reconnus à l’époque, et d’autres, il m’a fallu quelques années après avoir quitté La Source pour comprendre les erreurs que j’ai commises. Les 5 dernières années environ ont été une période de réflexion pour moi. Réfléchir vraiment à tout ce que j’ai vécu et essayer de mieux comprendre les choses. Je me sens responsabilisé parce que je fais déjà les choses d’une manière plus intelligente. Je pense que Kendrick Ashton va s’avérer être un partenaire incroyable. Il remplit certaines des chaussures que je ne peux pas remplir avec ses connaissances. Il a une solide expérience en finance.

L’une des choses qui m’a gêné à La Source… J’ai commencé La Source quand j’étais étudiant à l’université. Certes, j’étais à Harvard, mais je n’étais pas là pour les affaires ou les médias. J’étais un major du gouvernement, et j’ai appris au fur et à mesure que j’avançais. La source a été amorcée. Je prendrais 200 $ et je les utiliserais pour gagner les 200 $ suivants, travaillerais jusqu’à 600 $ et les utiliserais pour créer le prochain bulletin.

Nous n’avons jamais eu de capital. Je n’ai jamais traité avec les banques, les prêts, les investisseurs et les fonds de private equity. L’une des plus grosses erreurs que j’ai commises a été de parier la ferme sur Internet à la fin des années 90, lorsque les dot-com sont sortis pour la première fois. À cette époque, chaque publicité était point-com par-ci et point-com par-là. Wall Street jetait des centaines de millions de dollars dans les dot-coms. J’ai été pris dans l’excitation. J’ai eu la vision. J’ai vu Internet comme une voie vers la communauté hip-hop, globalement et directement. The Source a contribué à amener le hip-hop dans de nombreux pays dans les années 90 parce que nous avions une distribution internationale. J’ai hypothéqué le commerce des magazines pour investir dans Internet.

Aussi, je voulais conserver la propriété. C’est quelque chose dont j’étais très fier avec La Source. J’ai construit l’entreprise à partir de zéro et je n’ai jamais rien cédé à des sociétés extérieures, jusqu’à ce que je me retrouve dans les problèmes avec les dot-com. J’ai contracté un gros emprunt. J’avais des gens qui se seraient associés avec moi, mais j’étais comme, je peux obtenir ce prêt et tout posséder à 100%.

Alors, j’ai parié sur moi-même et sur Internet, et évidemment c’était un mauvais pari. C’est l’une des plus grosses erreurs, mais aussi l’une des façons dont je fais les choses différemment. Si j’avais eu Kendrick Ashton à l’époque, je suis sûr que je n’aurais pas fait ces erreurs avec les prêts bancaires et les transactions de capital-investissement qui ont tous contribué à la disparition de The Source ces dernières années.

Zenger: Bonne chance avec Breakbeat. Je suis sûr que vous en ferez une force avec laquelle il faut compter, et j’ai hâte de voir le produit fini. Y at-il autre chose que vous voudriez ajouter?

Mays : J’ai mes « Unsigned Hype’s » de Breakbeat. J’ai « Ne m’appelez pas White Girl ». C’est une superstar. Elle est si drôle et si intelligente. Elle a déjà une solide base de fans. Je pense qu’elle sera une grande star. Nous allons faire le podcast « Funny Marco ». Je pense que c’est un autre talent incroyable qui s’est fait un nom sur les réseaux sociaux. Nous l’amenons dans le monde du podcasting avec sa propre émission. Ce sont les jeunes talents émergents que nous découvrons. Ensuite, j’ai des voix plus vétérans comme mon émission « The Dave Mays Show » et l’émission de Kierna Mayo, « Culturati », ce qui est incroyable. Ce sera très différent des autres podcasts qui existent actuellement.

Ensuite, nous avons ces séries documentaires que nous faisons. Ils vont être énormes. Nous faisons l’histoire de « Unsigned Hype ». C’est une série de podcasts en huit parties. Raconter toute l’histoire de cette colonne, de Biggie, DMX, Common à Mobb Deep, à Eminem – toutes les personnes que nous avons découvertes. Je fais aussi l’histoire de Larry Hoover. Ce sera une série en 10 parties. C’est une histoire incroyable. Nous avons ses droits exclusifs pour le dire à travers le podcast. Lui et sa famille n’ont jamais participé à la narration de l’histoire auparavant. C’est une histoire très pertinente dans le monde d’aujourd’hui et une histoire qui étend les générations.

