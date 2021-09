Le co-fondateur du service de classement des jeux WATA accusé d’avoir vendu les jeux de la société sur eBay

Image : via la preuve

Un co-fondateur du service de classement de jeux rétro WATA est maintenant accusé de gérer une activité parallèle sur eBay. D’autres enquêtes menées par le journaliste de Proof, Seth Abramson, suggèrent que Mark Haspel de WATA vend des jeux classés sous un pseudonyme.

Abramson a récemment passé en revue certains de ses achats précédents et a trouvé une note d’un vendeur l’informant de la manière dont il pouvait contacter Haspel pour plus de jeux. Il a également mis en correspondance des adresses sur des colis liés à Haspel. Au moment du rapport Proof, le compte de Haspel vendait 74 jeux Atari 2600 classés WATA d’une valeur d’environ 46 000 USD.

Proof pense que Haspel vend des jeux Atari exclusivement sur eBay dans le but de passer inaperçu des journalistes américains qui se sont jusqu’à présent uniquement concentrés sur les ventes record de jeux Nintendo. Et sur tous les jeux Atari répertoriés, un seul d’entre eux avait une note inférieure à 9,0 et aucune cote de sceau inférieure à A+. Selon les normes de WATA, ces achats sont considérés comme des achats « investment grade ».

La même source allègue que Haspel pourrait étudier le marché avec l’aide des données de « population » de WATA dans le but d’augmenter la valeur des titres Atari. Et contrairement à tout autre marché d’objets de collection, ces données ne sont pas rendues publiques.

“Il y a une chance que Haspel ne vende que des jeux Atari parce qu’il sait que ce marché est en déclin en raison du peu de personnes qui envoient ces jeux pour être notés… Si Haspel utilise de telles données pour déterminer quels jeux acheter, soyez noté , et vendre, il y a au moins le danger qu’il participe à ce que les enquêteurs pourraient considérer comme un délit d’initié.”

« Dans presque tous les marchés d’objets de collection aux États-Unis, les sociétés de classement rendent publics les rapports sur la population afin que personne sur le marché n’ait un accès spécial aux données d’entreprise qu’il pourrait utiliser pour effectuer des investissements liés à sa propre entreprise. »

L’ancien membre du conseil d’administration de WATA, Jeff Meyer, a démissionné de son poste après avoir été accusé d’avoir vendu une grande collection de jeux classés WATA en 2019 pour de grosses sommes d’argent.

WATA a également démenti auparavant les allégations du YouTuber et journaliste Karl Jobst concernant de prétendues « fraudes et tromperies » sur le marché des jeux vidéo rétro :

“Wata Games est le leader de confiance dans le classement des jeux vidéo à collectionner et nous sommes honorés de jouer un rôle clé dans cette industrie en plein essor qui nous passionne énormément. Nous sommes touchés par le soutien de nos milliers de clients qui nous font confiance pour fournir un classement précis et transparent. Les allégations de cette vidéo sont totalement infondées et diffamatoires et il est regrettable que M. Jobst ne nous ait pas contacté pour nous donner l’opportunité de le corriger.”

Pour rattraper le retard sur l’histoire complète, voir nos histoires précédentes.