Le co-fondateur Stripe déclare que la société envisage les crypto-monnaies | Invezz

Alors que le marché des crypto-monnaies se généralise avec des craintes croissantes d’inflation, les crypto-monnaies sont de plus en plus adoptées comme moyen de paiement. Par conséquent, les plateformes de paiement lancent des services de cryptographie pour suivre ce qui se passe dans le secteur financier mondial.

Le président et co-fondateur de Stripe, John Collison, a déclaré qu’il n’était « pas invraisemblable » que la plate-forme de paiement prenne à nouveau en charge les crypto-monnaies.

Stripe accepte à nouveau les crypto-monnaies

Lors d’une interview avec CNBC, Collison a déclaré que même si les crypto-monnaies n’étaient pas directement pertinentes pour la stratégie de l’entreprise, elles pourraient être ajoutées à ses offres à l’avenir. Il a noté que les crypto-monnaies se développaient et devenaient plus évolutives pour être utilisées comme méthode de paiement ; par conséquent, ils seraient ajoutés aux futures offres de l’entreprise.

En particulier, Collison a ciblé le Lightning Network et Solana (SOL/USD), qui offraient des vitesses passées et ont fait des développements importants qui rendent le secteur de la crypto attrayant.

Il a noté que les crypto-monnaies pourraient jouer un rôle dans les offres de Stripe si elles étaient conformes à la politique de l’entreprise de s’intégrer dans l’économie mondiale. Il a noté que les crypto-monnaies sont actuellement utilisées comme moyen de paiement dans les pays dotés d’un système de cartes de crédit et de virements bancaires bien développés, et que la valeur différentielle n’était pas élevée.

Il a également affirmé que les pays qui ne disposaient pas de ce système étaient désavantagés, ce qui est inadapté à ce que préconise Stripe, à savoir l’inclusion mondiale.

Adoption de la crypto par les plateformes de paiement

Stripe est une plate-forme de paiement qui vise à permettre les paiements en ligne mondiaux. En 2018, la plate-forme offrait un support pour Bitcoin, mais a ensuite interrompu le service. Son retour dans ce secteur intervient alors que les grandes entreprises de services de paiement peinent à lancer des offres de cryptographie.

PayPal a déjà lancé des services de cryptographie pour ses clients américains. La plate-forme permettra aux utilisateurs basés aux États-Unis d’acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies. En outre, il a également rendu possible les paiements cryptographiques pour ses clients américains, dans le but de rendre ce service disponible dans le monde entier dans les mois à venir.

Square, l’un des principaux concurrents de Stripe, est également un partisan agile de Bitcoin. La société de services de paiement dirigée par Jack Dorsey a récemment publié un livre blanc sur un Bitcoin DEX sur lequel il travaille. L’affilié de PayPal, Venmo, propose également des offres de cryptographie.

