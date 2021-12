Le co-gérant de Metallica, Cliff Burnstein, partage des histoires de son parcours dans l’industrie de la musique

Q Prime co-fondateur de la direction et METALLIQUE co-gérant Falaise Burnstein assis avec SiriusXM‘s Metallica obligatoire (canal 504, disponible sur le SiriusXM app) pour un entretien de grande envergure. Pendant le chat, animé par Steffan Chirazi, éditeur de METALLIQUE‘s Et alors! magazine du fan-club, Burnstein a parlé de son histoire avec METALLIQUE, Rencontre Peter Mensch, avec qui il a co-fondé Q Prime, et travailler avec des artistes, y compris SE RUER, MINCE LIZZY, Shania Twain et SCORPION. Écoutez un segment de l’interview ici (mot de passe : srxm) et trouvez les temps d’antenne ci-dessous. La deuxième partie de cette interview se déroulera la semaine prochaine.

Jeudi 9 décembre à 17 h HE et 21 h HE



Vendredi 10 décembre à 10 h HE et 16 h HE



Samedi 11 décembre à 8 h HE et 23 h HE



Dimanche 12 décembre à 11 h HE et 20 h HE



Lundi 13 décembre à 9 h HE



Mardi 14 décembre à 14 h HE

Avant de co-fonder Q Prime, Burnstein fait de la promotion, puis A&R pour Disques Mercure dans les années 70, où il a signé des artistes allant de SE RUER à la tenue punk PERE UBU. Il a rencontré pour la première fois Mensch en 1974, quand Burnstein travaillait à Mercure à Chicago et Mensch travaillait à Leber-Krebs, qui a réussi AÉROSMITH. En 1982, le couple décide d’unir leurs forces et de former leur propre société de gestion, qui devient Q Prime.

Q Prime a soigné METALLIQUE depuis 1984.

Dans une interview de 2016 avec Panneau d’affichage, Burnstein a déclaré à propos de METALLIQUE: « Il n’y a aucune raison pour METALLIQUE devrait toujours être, de loin, le plus grand groupe de métal. Ce genre de chose va à l’encontre du grain de la culture pop, c’est-à-dire que vous avez quelques années de votre apogée, puis quelqu’un d’autre vous assomme. C’est ainsi que cela devrait être. On a vécu ça [syndrome] pendant de très nombreuses années. Donc pour METALLIQUE être au sommet de cette montagne depuis si longtemps, c’est, genre, qu’est-ce que ça veut dire ? J’étais émerveillé par la fidélité des fans de metal mais maintenant je me rends compte que ce sont surtout les mêmes personnes qu’il y a 10, 20 ans… On a le sentiment que si on avait METALLIQUE, AVENGED SEVENFOLD et POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS sur le même projet de loi, cela attirerait exactement le même nombre de personnes si on avait METALLIQUE. »

