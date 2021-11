Le co-passager Blue Origin de William Shatner décède après son retour de l’espace

Glen de Vries, l’homme d’affaires new-yorkais qui a rejoint William Shatner et deux autres personnes lors d’un vol dans l’espace à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin le mois dernier, est décédé jeudi dans un accident d’avion dans le New Jersey. Thomas Fischer, propriétaire et instructeur principal de Fischer Aviation, est également décédé dans l’accident. De Vries avait 49 ans et Fischer, qui a commencé à entraîner de Vries en 2016, avait 54 ans.

Un petit Cessna 172 monomoteur s’est écrasé dans une zone boisée près du lac Kemah dans le canton de Hampton, dans le New Jersey, vers 14 h 50, a déclaré la police de l’État au New Jersey Herald. Le vol a quitté l’aéroport du comté d’Essex à Caldwell et se dirigeait vers l’aéroport de Sussex. La police a par la suite confirmé l’identité des victimes vendredi matin, rapporte le Herald. La cause de l’accident est inconnue. La porte-parole de la Federal Aviation Administration, Maria Njokju, a déclaré qu’une enquête préliminaire serait publiée dans environ une semaine. L’avion a été « détruit » dans l’accident, selon la FAA.

Nous sommes dévastés d’apprendre le décès soudain de Glen de Vries. Il a apporté tellement de vie et d’énergie à toute l’équipe de Blue Origin et à ses coéquipiers. Sa passion pour l’aviation, son travail caritatif et son dévouement à son métier seront longtemps vénérés et admirés. pic.twitter.com/1hwnjntTVs – Blue Origin (@blueorigin) 12 novembre 2021

Vendredi, Blue Origin, qui appartient au fondateur d’Amazon Jeff Bezos, a publié une déclaration sur la mort de de Vries. « Nous sommes dévastés d’apprendre le décès soudain de Glen de Vries. Il a apporté tant de vie et d’énergie à toute l’équipe de Blue Origin et à ses coéquipiers », a déclaré la société. « Sa passion pour l’aviation, son travail caritatif et son dévouement à son métier seront longtemps vénérés et admirés. »

De Vries était un biologiste moléculaire qui a cofondé Medidata Solutions, une plateforme de recherche clinique, rapporte CBS News. Le logiciel de la société a géré plus de 25 000 essais cliniques. En 2019, la société française de logiciels Dassault Systèmes a acquis Medidata pour 5,8 milliards de dollars. De Vries était pilote privé à ses heures perdues. Il a commencé à s’entraîner avec Fischer en février 2016, selon le site Web de Fischer Aviation.

« Nos pensées et notre soutien vont à la famille de Glen », a déclaré vendredi un porte-parole de Dassault Systèmes. « Notre plus profonde sympathie va également à notre équipe MEDIDATA, que Glen a co-fondée. Son énergie infatigable, son empathie et son esprit pionnier ont laissé leur empreinte sur tous ceux qui l’ont connu. Glen va vraiment nous manquer, mais ses rêves – que nous partageons – vivent sur : nous poursuivrons le progrès dans les sciences de la vie et les soins de santé avec autant de passion que lui. »

En octobre, de Vries a passé plus de 10 minutes dans l’espace lorsqu’il a rejoint le vol NS-18 de Blue Origin, aux côtés de Shatner, Audrey Powers, cadre de Blue Origin, et de l’entrepreneur australien Chris Boshuizen. Shatner, 90 ans, est devenu la personne la plus âgée à voler dans l’espace. Lors d’une interview avec CBS Pittsburgh après le vol, de Vries a déclaré qu’il voulait aider les autres à s’intéresser aux vols spatiaux. « Je pensais que ce serait important pour moi avant de monter, et l’avoir fait me fait sentir deux fois plus de conviction », a-t-il déclaré à l’époque. « Peut-être mille fois plus de conviction. C’est quelque chose que nous devons rendre accessible, de manière équitable, au plus grand nombre sur la planète. »