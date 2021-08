Le co-scénariste de “I Am Legend” réagit aux théories du complot

in

. – Le thriller post-apocalyptique “Je suis une légende” est un sujet de conversation parmi la foule qui doute des vaccins COVID-19, incitant le co-scénariste du film à souligner que l’intrigue est complètement fictive.

Akiva Goldsman, qui a co-écrit le scénario du film de 2007 avec Will Smith, a précisé que “Je suis une légende” est de la pure fantaisie. Cela après qu’une source anonyme a déclaré au New York Times dans un rapport qu’il craignait la vaccination contre COVID-19 à cause de ce qui s’est passé dans le film.

Dans ce film, basé sur le roman du même nom de 1954, dans une tentative de transformer le virus de la rougeole en un remède contre le cancer, quelque chose ne va pas, donc la plupart de l’humanité est infectée en transformant les gens en hybrides zombies-vampires. Les plans n’influencent pas l’intrigue.

Goldsman a tweeté une courte réponse à la désinformation inspirée du film: “Oh. Mon Dieu. C’est un film. Je l’ai inventé. Non. C’est. Réel.”

Oh. Mon. Dieu. C’est un film. J’ai inventé ça. Son. Pas. Réel. – Akiva Goldsman (@AkivaGoldsman) 9 août 2021

Le film a reçu diverses opinions de personnes anti-vaccin depuis l’autorisation des premiers vaccins contre le covid-19 en 2020. . a publié une “vérification des faits” de l’intrigue du film en décembre de l’année dernière après que des utilisateurs aient circulé sur les réseaux sociaux selon lesquels un “vaccin” avait transformé les personnages du film en zombies.

Pour être clair, les vaccins n’ont jamais provoqué de réactions de type zombie chez les receveurs. D’innombrables rapports publiés au cours de la dernière année montrent que la vaccination contre le COVID-19 est la meilleure défense contre une maladie grave ou la mort de la maladie.

Une nouvelle analyse des données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis montre que plus de 99,99% des personnes entièrement vaccinées n’ont pas eu de cas grave d’infection post-vaccination covid-19 entraînant une hospitalisation ou la mort. (Cependant, en 2011, le CDC a utilisé une apocalypse zombie fictive pour éduquer sur la préparation aux catastrophes.)

Smith, dont le personnage de virologue passe une grande partie du film à repousser les mutants infectés et à rechercher un remède possible, n’a pas commenté le tumulte “Je suis une légende”. Mais il semble que ceux qui fondent leur peur des vaccins sur le film n’aient pas bien compris l’intrigue.

