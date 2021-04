Le co-showrunner de Netflix, Lucifer, révèle le nombre d’épisodes pour la sixième et dernière saison ⋆ .

]]>]]>

Avec la deuxième portion de Lucifer La saison 5 devrait faire ses débuts sur Netflix le 28 mai, la sixième et dernière saison de la série surnaturelle DC / Vertigo approche à grands pas. Maintenant, dans une interview avec wordballoon (via CBR), Lucifer Le co-showrunner Joe Henderson a confirmé que la dernière saison se composera de 10 épisodes.

Lucifer La dernière saison suivra le même nombre d’épisodes que la quatrième saison, qui était la première saison à être diffusée sur Netflix après l’annulation de l’émission par Fox. La cinquième et la saison en cours compte un total de 16 épisodes, la première moitié étant sortie en août 2020 et la seconde moitié arrivant le mois prochain.

Lucifer La saison 5, partie A, qui est actuellement diffusée sur Netflix et se compose de huit épisodes, reprend avec Lucifer Morningstar toujours au pouvoir sur l’enfer jusqu’à ce que son frère jumeau Michael émerge et commence à faire des ravages dans la vie de Lucifer sur Terre.

Lucifer, ennuyé et malheureux en tant que Seigneur de l’Enfer, démissionne de son trône et abandonne son royaume pour la folie magnifique et chatoyante de Los Angeles, où il obtient ses coups de pied en aidant le LAPD à punir les criminels.

Lucifer est créé par les showrunners Ildy Modrovich et Joe Henderson et les stars Tom Ellis, Lauren German, Rachael Harris, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Tricia Helfer, Scarlett Estevez et Kevin Alejandro.

