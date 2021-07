Le co-showrunner des Simpsons aimerait voir Hit & Run revenir mais admet que c’est “compliqué”

Les Simpsons ne sont peut-être pas aussi populaires qu’avant, mais il y a encore beaucoup de demande pour les jeux vidéo rétro de la célèbre famille américaine.

Un titre que les fans du dessin animé de longue date aimeraient voir faire un retour est Le Hit & Run des Simpson – une Grand Theft Auto-comme un jeu se déroulant dans la ville fictive de Springfield. Il est sorti sur le Nintendo GameCube en 2003 et depuis lors, il y a eu un soutien croissant pour un remaster ou un remake.

S’adressant récemment à IGN, Matt Selman, qui travaille sur l’animation depuis 1997, a déclaré qu’il aimerait également voir ce jeu particulier des Simpson faire un retour, mais admet qu’il serait “compliqué” de le faire revivre :

Dans la même interview, Selman a également expliqué comment l’équipe a dû se battre pour qu’elle ressemble à la série populaire de Rockstar à l’époque :

“Nous jouions tous à Grand Theft Auto à l’époque et [the] éditeur, ils voulaient juste un autre jeu de conduite. Et nous étions comme, tout le monde joue à n’importe quelle version de Grand Theft Auto, les gens ont besoin de sortir des voitures. Ce fut une énorme bataille créative pour savoir s’il s’agissait simplement d’un jeu de « conduire en faisant des missions » ou d’un jeu de « sortir de la voiture et faire des missions ». Mais je pense que la bataille en valait la peine.”