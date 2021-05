Le co-showrunner résident est déjà en train d’hyper une saison 5 “ énorme ” avec un nouveau méchant

Même si le renouvellement de la saison 5 vient d’être annoncé lundi, il semble que la saison soit prévue depuis un certain temps maintenant. Et contrairement à cette saison, la saison 5 devrait être diffusée à l’automne sur Fox, revenant à son calendrier normal, pré-COVID. On ne sait pas ce qui se passera dans la cinquième saison et comment l’intrigue de Big Pharma affectera Chastain, mais il y a une question de savoir contre qui exactement Conrad, Nic, Devon et tous les autres vont affronter cette fois. Les quatre saisons de The Resident sont diffusées sur Hulu.