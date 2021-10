Le CO2 a continué d’augmenter en 2020 malgré la pandémie

27/10/2021 à 16h08 CEST

Ni avec une pandémie ni sans elle n’ont les maux du remède climatique. Un nouveau rapport international note que 2020 a une nouvelle fois battu tous les records de CO2 dans l’atmosphère. Ces résultats, qui n’augurent rien de bon pour ceux qui enregistreront 2021, sont connus à la veille du sommet de Glasgow, au cours duquel des mesures doivent être prises pour renverser la situation.

Six jours avant le début de la Conférence de Glasgow sur le changement climatique (COP26), les Nations Unies ont averti ce lundi de l’urgence d’augmenter les engagements mondiaux pour réduire les émissions, après avoir appris qu’en 2020 les niveaux de dioxyde de carbone (CO2) sont revenus pour établir un record historique.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence de l’ONU qui suit l’évolution du réchauffement climatique, a publié son rapport annuel sur la présence de gaz à effet de serre, qui indique que Le CO2 a atteint 413 parties par million en 2020, contre 410 en 2019.

L’augmentation s’est produite malgré le fait que pendant la pandémie, les nouvelles émissions de CO2 dérivées des combustibles fossiles ont diminué temporairement, en particulier de 5,6%, en raison des confinements, des fermetures de frontières et d’autres mesures qui ont été prises l’année dernière pour arrêter l’avancée du covid-19.

« Nous devons repenser nos systèmes industriels, énergétiques et de transport, tout notre mode de vie & rdquor;a déclaré le Secrétaire général de l’OMM Petteri Taalas en présentant les nouvelles données, avec lesquelles l’agence espère influencer les actions de la communauté internationale à Glasgow.

« De nombreux pays fixent désormais des objectifs de neutralité carbone, et il faut s’attendre à ce qu’à la COP26 à Glasgow, il y ait une augmentation spectaculaire de ces engagements & rdquor;, a analysé Taalas, qui a affirmé que les changements » sont économiquement et techniquement réalisables, et il n’y a pas de temps à perdre pour les adopter & rdquor;.

L’Amazonie et les océans réduisent leur absorption de CO2

L’un des points les plus alarmants du rapport est celui qui indique que certaines parties de l’Amazonie, traditionnellement considérée comme l’un des grands poumons de la planète et avec elle une source fondamentale d’absorption de dioxyde de carbone, sont déjà des émetteurs nets de ce gaz.

La responsable de la recherche atmosphérique et environnementale de l’OMM, Oksana Tarasova, a expliqué que ce changement s’est produit spécifiquement dans des zones de la jungle amazonienne orientale, et que bien que les incendies aient été un facteur important du phénomène, il a été dû à la déforestation. .

Selon l’OMM, la moitié du dioxyde de carbone produit par l’activité humaine est absorbée par l’atmosphère et l’autre moitié par les océans et les sols qui agissent comme des tampons de l’effet de serre, mais cet organisme prévient que la capacité d’absorption des mers et des sols peut être réduite à l’avenir.

Les sécheresses et les incendies de forêt pourraient réduire l’absorption de CO2 dans la croûte terrestreLa même chose peut se produire dans les eaux marines en raison du ralentissement de la circulation océanique qui pourrait conduire à la fonte aux pôles.

Le rapport de l’OMM avertit que les niveaux de CO2 dans l’atmosphère, un gaz qui est responsable de 80% du réchauffement climatique, sont déjà 149% plus élevés que ceux de l’ère préindustrielle, et compte tenu de leur longue durée, ils peuvent contribuer à une augmentation températures pendant des décennies, atteignant même zéro émission nette.

Il prédit également que d’ici fin 2021, les concentrations de CO2 atteindront à nouveau des niveaux recordsEn ce sens, des mesures effectuées en milieu d’année dans des observatoires comme ceux de Ténérife (Espagne) et d’Hawaï (États-Unis) ont enregistré des concentrations allant jusqu’à 419 parties par million.

D’autres gaz augmentent également leur présence

L’OMM a également souligné que les niveaux d’autres gaz à effet de serre, tels que le méthane (CH4) et l’oxyde d’azote (N2O), sont respectivement équivalents à 262% et 123% de ceux estimés en 1750, avant que les activités humaines ne perturbent l’équilibre naturel.

« Au rythme actuel d’augmentation des concentrations de tous ces gaz, nous verrons une hausse de température bien supérieure aux objectifs de 1,5 ou 2 degrés de l’Accord de Paris& rdquor;, a prédit Taalas.

Les niveaux élevés de ces gaz, a rappelé l’agence des Nations Unies, contribueront non seulement à la hausse des températures, mais aussi aux événements météorologiques extrêmes (sécheresses, inondations & mldr;), à l’élévation du niveau de la mer, à l’acidification des océans et à de graves impacts socio-économiques. .

Résumé complet du rapport : https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/un-a%C3%B1o-m%C3%A1s-las-concentraciones-de-gases-de- efecto -serre-ils sont revenus

