Le CO2 atmosphérique atteint son plus haut niveau de l’histoire | Vie

Un nouveau record négatif a été établi cette semaine en raison du changement climatique, ce qui devrait nous préoccuper.

Malgré le fait qu’au cours de l’année écoulée, les niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique sont tombés à des niveaux historiquement bas, ce qui est assez évident d’après la situation, cette année en raison de la plus a atteint son plus haut niveau dans l’histoire, et c’est de s’inquiéter.

Selon Ecowatch, plusieurs rapports publiés cette semaine ont indiqué que les niveaux de CO2 ont monté en flèche et que le pic annuel a atteint 419 ppm (parties par million) en mai, le plus haut niveau de l’histoire de l’humanité.

Les scientifiques de la Scripps Institution of Oceanography et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) suivent le CO2 atmosphérique depuis plus de 60 ans et concluent que nous ajoutons “environ 40 milliards de tonnes métriques de pollution au CO2 dans l’atmosphère par an”, dit-il. Pierre bronze, scientifique principal de la NOAA. « Si nous voulons éviter un changement climatique catastrophique, la priorité absolue doit être de réduire la pollution par le CO2 à zéro le plus tôt possible. »

Dans le communiqué, on peut lire que les principales causes de cette augmentation du CO2 atmosphérique sont les combustibles fossiles à base de carbone utilisés pour la production et le transport d’électricité, y compris le pétrole, le gaz et le charbon, mais aussi la fabrication du ciment, la déforestation et l’agriculture.

Ils expliquent que mai est le mois avec le CO2 atmosphérique moyen le plus élevé parce que les plantes de l’hémisphère nord commencent tout juste à entrer dans la saison de croissance lorsqu’elles absorbent de grandes quantités de CO2 de l’air terrestre. Et alors qu’ils s’attendent à ce que les niveaux baissent à partir de maintenant, sont déjà des données alarmantes pour marquer un nouveau record historique.

Ils expliquent que si l’augmentation d’une année sur l’autre du pic de CO2 de mai 2021 était légèrement inférieure à celle des années précédentes, les mesures de CO2 au cours des cinq premiers mois de 2021 ont montré une augmentation de 2,3 ppm au cours des mêmes cinq mois de 2020. , proche de l’augmentation annuelle moyenne de 2010 à 2019.