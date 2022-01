« Le coach m’a dit d’enlever ma honte et d’être moi »

01/01/2022 à 22:00 CET

milieu de terrain de l’Espanyol Jofre Carreras créé en première division vendredi contre Valence, un match dans lequel il a caillé une excellente prestation après que l’entraîneur lui ait dit à la sortie d’enlever « la honte » et d’être lui-même.

L’équipe de jeunes était la clé. Il a sauté sur le terrain à la 81e minute et causé une pénalité qui a été matérialisé par l’attaquant Raúl de Tomás. Plus tard, l’homme de Gérone a assisté à Javi Puado pour obtenir le 1-2 final à Mestalla et, par conséquent, la première victoire à l’extérieur du parcours.

Jofre Carreras s’est réjoui de clôturer ainsi l’année 2021. « Je suis très heureux, surtout pour la victoire. Ça ne pourrait pas être mieux. Je ne pouvais pas imaginer ça. L’entraîneur m’a dit de ne pas être nerveux et heureusement, tout allait bien« , a commenté dans des déclarations au club.

Le milieu de terrain a reçu d’excellentes nouvelles au niveau individuel. Jofre a subi une grave blessure au genou et a été opéré en mars dernier. « Je suis blessé depuis de nombreux mois et c’est difficile d’entrer dans la dynamique. J’espère que les choses vont continuer comme ça », a témoigné le footballeur.

Le canterano est l’un des noms propres de l’Espanyolismo, enthousiasmé par sa performance. En tout cas, le Catalan a salué la croissance collective : « Chez nous nous nous sommes bien portés et à l’étranger cela nous coûtait plus cher. Aujourd’hui – hier – nous avons eu de très bonnes sensations et heureusement nous avons pu prendre les trois points ».