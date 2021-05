Le CoC rejette l’offre du NBCC; affirme que les titres de tiers détenus par les IFC constituent une sûreté supplémentaire

Cela comprend la garantie et la sécurité du promoteur, ont indiqué des sources.

Le comité des créanciers (CoC) de Jaypee Infratech (JIL) a rejeté jeudi l’offre révisée du NBCC, car une controverse majeure était la proposition de la société d’État de payer la valeur de liquidation aux créanciers financiers dissidents (DFC) par le biais de la réalisation de sûretés, qui selon certaines sources, il n’était pas conforme au code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC).

Dans son plan de résolution révisé, la NBCC a proposé que les SFD soient autorisés à faire valoir une sûreté, faisant partie de la sûreté des créanciers institutionnels (SFI), mais uniquement dans la mesure de la valeur de liquidation (LV) qui leur est due. Cela comprend la garantie et la sécurité du promoteur, ont indiqué des sources.

Les offres révisées ont été soumises par les deux candidats à la résolution le 18 mai (mardi). Le LV des IFC est d’environ Rs 9 782 crore. NBCC a déclaré que si le LV des DFC n’était pas réalisé à partir de la garantie, il paierait le manque à gagner au moyen de débentures non convertibles émises par le véhicule à usage spécial Expressway jusqu’à Rs 2000 crore. Il mettra également à disposition des terres supplémentaires (en plus des 1 903 acres), a déclaré l’une des sources. La NBCC a également proposé que les SFD soient libres de faire valoir une sûreté dans la mesure de la valeur à recevoir pour eux et dans l’ordre de priorité dont ils disposent conformément au processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP). Cela comprend les frais encourus pour la réalisation des sûretés, a-t-il ajouté.

«Le CdC en a débattu et est parvenu à comprendre que la proposition sur les MNT n’était pas conforme au CIRP et aux observations faites par la Cour suprême dans l’affaire Jaypee Kensington le 24 mars. La sûreté de garantie et la sûreté du promoteur ne sont pas non plus conformes. avec le CIB et l’arrêt Kensington », a souligné une autre source. Lors de la réunion du CdC du 15 mai, il a été discuté que l’inclusion d’une sûreté de tiers et la restriction du droit des DFC de faire valoir une sûreté ne sont pas conformes à la loi. Puis, le 17 mai, le professionnel de la résolution intérimaire, concernant l’offre du 10 mai de la NBCC, avait également expliqué que la garantie de tiers détenue par les IFC était une sûreté supplémentaire et ne pouvait pas être incluse pour le paiement de LV aux DFC, a déclaré la même source. D’autre part, le consortium dirigé par Suraksha Realty dans son offre révisée a proposé que le paiement LV des DFC se fasse en leur permettant de faire valoir leur sûreté conformément au CIRP, a-t-il ajouté.

Le panel des créanciers a décidé de lancer le processus de vote sur l’offre de Suraksha la semaine prochaine. Le vote devrait commencer lundi et sera opérationnel pendant quatre jours. Environ 13 banques, 914 détenteurs de dépôts fixes (FD) et plus de 21 780 acheteurs de maison ont le droit de vote dans le CdC de JIL. Les acheteurs de maison représentent 57,7% des droits de vote, tandis que les banquiers et les détenteurs de FD détiennent respectivement 42,21% et 0,1% des parts.

