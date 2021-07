le cocktail dangereux qui affecte les femmes

26/07/2021 à 18h30 CEST

Le passage du temps et de l’âge sont des réalités que les êtres humains ne peuvent éviter. Les deux sont directement liés à la perte d’agilité, à la fois physique et mentale, mais sont-ils liés l’un à l’autre ?

Après 16 ans de travail, le groupe de recherche dirigé par le Garvan Institute for Medical Research aux États-Unis, a réussi à confirmer la relation entre le déclin cognitif et la perte osseuse chez les femmes de plus de 65 ans.

Un fait, le déficience cognitive, ce qui provoque, selon l’étude et directement, une augmentation du nombre de fractures.

Cette divulgation est la confirmation que le santé cognitive et la santé des os ils doivent être surveillés et traités ensemble.

Et, un échec de l’un signifierait également un échec de l’autre.

«Notre étude a révélé un lien entre le déclin osseux et le déclin cognitif chez les femmes. Ces résultats aideront à affiner les lignes directrices sur les meilleures pratiques sur la façon dont la cognition et la santé osseuse sont gérées chez les personnes âgées, afin de garantir que le traitement approprié peut être administré plus efficacement », note le Professeur Jacqueline Center, directrice des études cliniques et épidémiologie au laboratoire de Garvan, et auteur principal de l’étude publiée dans la revue scientifique Journal of Bone and Mineral Research.

Au cours des près de deux décennies d’analyse, les hommes analysés n’ont pas connu cette perte osseuse remarquable comme ce fut le cas pour les femmes.

Clés de l’étude : déclin cognitif, déclin osseux et ménopause

Le projet a été réalisé avec des sujets, hommes et femmes, âgés de plus de 65 ans et pour une durée de 16 ans.

“La perte osseuse et le déclin cognitif sont des problèmes de santé publique majeurs, mais les deux sont des” maladies silencieuses “qui peuvent passer inaperçues et ne pas être traitées pendant de longues périodes”, explique le professeur Jacqueline Center, auteur principal de l’étude.

Et est-ce qu’à l’heure actuelle, plus de 200 millions de personnes sont directement touchées par l’ostéoporose ? tandis que plus de 35 millions souffrent de démence.

Ces deux maladies, qui ne déclenchent pas d’alarme dans un premier temps, rendent par conséquent leur traitement difficile.

La relation entre les os et la détérioration cognitive aidera les professionnels de la santé à gérer les deux affections puisqu’il a été prouvé que « la santé cognitive est un facteur important pour fournir plus d’informations sur le risque de fractures », note le Centre Professeur Jacqueline.

Il existe également un lien direct qui serait lié en tant que troisième facteur de liaison. C’est la carence en œstrogènes causée chez les femmes après la ménopause.

Ce facteur “a été indépendamment associé à une déficience cognitive et à une déficience osseuse”, par ce qui est considéré comme le lien le plus courant entre les deux conditions.

Ostéoporose et fractures

L’une des premières et des plus directes conséquences de cette perte osseuse, comme le souligne l’étude, est l’apparition de fractures causées par l’ostéoporose.

Cette condition fait que les os deviennent sensiblement faibles et cassants en raison de la régénération lente du nouvel os. L’os est un tissu vivant qui se décompose et se compose en permanence, et un échec de cette régénération, en la ralentissant, est à l’origine de l’apparition de ostéoporose et avec elle l’affaiblissement des os.

Tels sont les dommages causés par ce manque de rapidité de régénération que tout coup ou chute, ou même une légère tension telle que se pencher ou tousser, peut entraîner une fracture dans n’importe quelle partie du corps, bien que les plus courantes soient celles qui affectent les hanches. , les poignets ou même la colonne vertébrale.

Si la science a désormais atteint, après 16 ans de travail, relier directement les troubles cognitifs et osseux, les possibilités de traitement précoce augmentent notablement chez les femmes.

Une découverte qui contribuera sûrement à améliorer la vie de milliers de personnes.