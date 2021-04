Le code bêta de tvOS 14.5 suggère la prise en charge de 120 Hz pour un nouveau modèle Apple TV

Nous entendons des rumeurs sur la prochaine génération d’Apple TV depuis plus d’un an maintenant, et bien que davantage de preuves aient été trouvées, les plans d’Apple pour son décodeur restent inconnus. Cependant, . a trouvé des références à la prise en charge de 120 Hz dans le code bêta de tvOS 14.5, ce qui ne fonctionnerait pas sur la génération actuelle d’Apple TV en raison de limitations matérielles.

De multiples références à «120 Hz» et «prend en charge 120 Hz» ont été ajoutées à PineBoard de tvOS dans la dernière version bêta. Pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, PineBoard est le nom interne du système qui contrôle l’interface Apple TV, similaire au SpringBoard sur iPhone et iPad. Ces références suggèrent fortement qu’Apple teste au moins en interne un mode 120 Hz pour Apple TV.

Cependant, il est important de souligner que l’Apple TV 4K actuelle ne prend pas en charge 120 Hz, même avec une mise à jour logicielle. En effet, l’Apple TV de la génération actuelle est équipée d’un port HDMI 2.0, limité à une résolution 4K à 60 Hz. Pour activer la résolution 4K à 120 Hz, un port HDMI 2.1 est requis.

En 2019, une source a déclaré à . qu’un nouveau modèle Apple TV avec un port HDMI 2.1 était en cours de développement. Dans le même temps, le fuiteur connu sous le nom de Longhorn a déclaré que la nouvelle Apple TV (identifiée comme Apple TV 11,1) comporterait la puce A12. Plus de références sur ce modèle ont été trouvées dans la version bêta de tvOS 13.4, mais Apple n’a jamais introduit ce produit.

Plus récemment, Bloomberg a rapporté qu’une Apple TV mise à niveau est toujours sur la bonne voie pour 2021, et bien que nous pensions qu’elle disposerait d’une nouvelle télécommande, il s’est avéré qu’Apple travaillait simplement avec des câblodistributeurs pour offrir une télécommande universelle qui fonctionne avec Apple. LA TÉLÉ.

