Le code civil uniforme obtient le soutien de la Haute Cour de Delhi, le Centre est invité à prendre les mesures nécessaires

Le juge de la Haute Cour de Delhi a également déclaré qu’un Code civil uniforme avait été réitéré par la Cour suprême de temps à autre.

La question litigieuse du Code civil uniforme a occupé le devant de la scène aujourd’hui avec la Haute Cour de Delhi observant qu’il y avait besoin de la loi en Inde. En rendant un jugement sur un plaidoyer impliquant l’applicabilité de la loi sur le mariage hindou de 1955 concernant la communauté Meena le 7 juillet, le juge Prathiba M Singh a déclaré qu’il était nécessaire d’avoir un code civil uniforme en Inde et a demandé au Centre de prendre les mesures nécessaires. à cet égard.

Le jugement a observé que la société indienne moderne devient progressivement homogène et dissipe les barrières traditionnelles de la religion, de la communauté et de la caste. Le tribunal a observé qu’un code civil uniforme est nécessaire compte tenu des changements de paradigmes. Elle a noté que lorsque des personnes appartenant à des castes et à des religions différentes se marient, elles sont aux prises avec des conflits découlant des lois personnelles et le tribunal est également confronté à plusieurs reprises à ces conflits.

Le tribunal a noté qu’un code civil uniforme tel qu’envisagé par l’article 44 de la Constitution de l’Inde permettrait l’application de lois uniformes en matière de mariage, de divorce et de succession, réduisant ainsi les conflits dus aux lois personnelles.

Le juge de la haute cour de Delhi a également déclaré qu’un code civil uniforme avait été réitéré par la Cour suprême de temps à autre. Le tribunal suprême avait demandé la réponse du Centre sur les lois sur l’héritage et la succession sans religion en mars de l’année dernière. Notamment, un code civil uniforme a été à l’ordre du jour du Bharatiya Janata Party (BJP) et parmi les trois promesses clés mentionnées par le parti safran dans son manifeste. Sur les trois dont le temple Ram à Ayodhya, révocation de l’article 370, seul l’UCC reste à remplir. Le BJP et le RSS cherchent tous deux à dégager un consensus autour de celui-ci avant de se pencher activement sur cette question controversée. L’année dernière, un avocat de la Cour suprême et un membre du BJP Ashwini Upadhyay avaient déposé cinq requêtes liées à l’UCC devant le tribunal suprême.

Le All India Muslim Personal Law Board s’est opposé à cette décision. Il avait dit que l’Inde avait une société multiculturelle et multireligieuse et qu’elle avait le droit constitutionnel de conserver son identité.

En 2019, le député du BJP Kirori Lal Meena avait tenté de présenter un projet de loi d’initiative parlementaire sur l’UCC dans le Rajya Sabha, mais a dû reculer en raison des bancs de l’opposition affirmant que cette décision pourrait raviver les tensions communautaires.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.