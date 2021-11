Image : La vie de Nintendo

Un groupe de fans connu sous le nom de « Zelda Reverse Engineering Team » aurait réussi à rétroconcevoir 100 % de La Légende de Zelda : Ocarina of Time code. Essentiellement, ce qu’il fait, c’est « ouvrir les portes » des mods, des hacks et même des ports du classique Nintendo 64.

Bien que cela soit possible à l’avenir, le même groupe souligne que sa propre décompilation n’est « pas un portage » et mentionne qu’il ne sera impliqué dans aucun travail pour adapter le code du jeu aux nouvelles plates-formes.

Un port PC entièrement fonctionnel de Super Mario 64 Il a fallu environ neuf mois pour être opérationnel après les efforts de décompilation des fans – en ajoutant la prise en charge de résolutions plus élevées, de nouveaux graphiques et même de lancer de rayons. Cela signifie que quelque chose de similaire pourrait potentiellement se produire avec Ocarina of time.

VGC a également détaillé les aspects juridiques du projet de ZRET, au cas où vous vous poseriez la question :

« Le type d’ingénierie inverse que ZRET fait est légal parce que les fans impliqués n’ont utilisé aucun contenu divulgué. Au lieu de cela, ils ont minutieusement recréé le jeu à partir de zéro en utilisant des langages de codage modernes. Le projet n’utilise pas non plus les actifs originaux de Nintendo protégés par le droit d’auteur tels que graphiques ou sonores. »

Au-delà d’un port PC potentiel, ce projet de décompilation peut également être utilisé pour éventuellement aider à la préservation historique du titre classique de Zelda. Voici ce que l’équipe avait à dire sur ses efforts :

«Ça a été une course folle. Nous avons pu créer du code C qui, une fois compilé, reproduit le jeu original. Nous appelons cette décompilation « correspondante ».

« Hier soir, Fig, qui est un membre notable de la communauté ainsi qu’un chef de projet, correspondait à la dernière fonction restante du projet. Cela signifie que tout le code compilé dans le jeu a été transformé en code C lisible par l’homme.

« Nous avons pensé pendant un certain temps que nous ne pourrons peut-être jamais faire correspondre complètement toutes les fonctions, c’est donc une réalisation incroyablement excitante. Des dizaines de personnes ont aidé à travailler sur ce projet, et ensemble, nous avons pu réaliser quelque chose d’incroyable.