«  Le code de pratiques équitables de RBI pour aider à éradiquer les prêteurs numériques agissant en tant qu’agents pour les NBFC non enregistrés  »

Au cours des deux dernières décennies, l’utilisation généralisée de la technologie dans le secteur des services financiers a encouragé de nombreuses banques et sociétés financières non bancaires (NBFC) à travailler avec des plates-formes de prêt numérique, leur permettant simultanément d’atteindre une base de consommateurs plus large et de simplifier leur opérations. Ces plates-formes permettent aux institutions financières d’offrir une gamme de services sans tracas, tels que le prêt, l’ouverture de compte et l’analyse de crédit. Dans le contexte de ces développements, la notification de la Banque de réserve de l’Inde (RBI) de l’année dernière, demandant à tous les instituts engagés dans des transactions numériques d’adhérer au Code des pratiques équitables, nécessite une attention immédiate.

La notification a été émise à la lumière de multiples incidents qui ont révélé des pratiques hautement contraires à l’éthique suivies par certaines sociétés financières. Celles-ci comprenaient des taux d’intérêt exorbitants sur les emprunts, un calcul des intérêts non transparent, des pratiques sévères pour recouvrer les prêts et l’utilisation non autorisée des données des consommateurs. Les instructions suivantes font partie du Code des pratiques équitables de RBI, qui sont contraignantes pour toutes les institutions de prêt numérique ainsi que pour les organisations qui s’associent avec elles pour trouver des emprunteurs et / ou pour recouvrer les cotisations:

Les noms des plates-formes de prêt numérique engagées en tant qu’agents doivent être divulgués sur le site Web des banques / NBFC Les plates-formes de prêt numériques engagées en tant qu’agents sont invitées à divulguer au préalable au client, le nom de la banque / NBFC pour le compte de laquelle elles interagissent avec lui. /her.Immédiatement après la sanction, mais avant l’exécution du contrat de prêt, la lettre de sanction sera délivrée à l’emprunteur sur le papier à en-tête de la banque / NBFC concernée.Une copie du contrat de prêt jointe aux différents éléments de la structure tarifaire et / ou les pièces jointes citées dans le contrat de prêt seront fournies aux emprunteurs au moment de la sanction / décaissement de leur prêt Une surveillance et un suivi efficaces seront assurés sur les plates-formes numériques de prêt engagées par les banques / NBFC Des efforts adéquats seront faits pour la création de la connaissance du mécanisme de règlement des griefs

La protection des intérêts des consommateurs a toujours été le principal motif de la banque de réglementation du pays. Le nombre croissant de prestataires de services et de liens offrant des prêts faciles aux particuliers exerçant leurs activités en tant que détaillants, petits commerçants et autres nécessitait la présence de lignes directrices qui rationalisent l’ensemble de la procédure pour réduire toutes les divergences. En outre, il a été observé que plusieurs plates-formes de prêt numérique se présentaient comme des prêteurs sans divulguer le nom de la banque ou de la NBFC avec laquelle elles étaient partenaires, et de tels cas de non-divulgation portaient au domaine du prêt une énorme ambiguïté. En outre, il a également été noté que les clients étaient confrontés à d’énormes problèmes lorsqu’ils tentaient de soulever des griefs en raison de l’absence d’une structure appropriée et d’un système transparent.

En réponse à cette mauvaise gestion, la RBI a publié le «Fair Practices Code» et a déclaré que l’externalisation de toute activité par les banques ou les NBFC ne les libère pas de leurs obligations. Au lieu de cela, la responsabilité de se conformer à ces réglementations incombe uniquement à eux et ils seront tenus responsables de toute fausse couche de la même chose. Qu’une banque ou une NBFC (y compris celles enregistrées pour opérer sur des canaux de distribution de crédit uniquement numériques ou à la fois numériques et physiques) utilise ses plates-formes de prêt ou un canal externalisé, ils doivent adhérer au Code des pratiques équitables dans la lettre et l’esprit. . Toute violation en ce qui concerne le respect des directives établies fera l’objet d’un examen et d’un examen approfondis. La RBI a également marqué la livraison numérique dans l’intermédiation de crédit comme un développement bienvenu.

Ces lignes directrices et ce code de conduite réglementaire contribueront à créer un environnement qui résonne de confiance et de transparence dans le domaine des services financiers via les plateformes de prêt numériques. Il aidera à éradiquer les prêteurs numériques agissant en tant qu’agents pour les NBFC non enregistrées. Avec la présence d’une structure éthique, les consommateurs peuvent profiter des avantages de prêts et de facilités d’intérêts sans tracas. De plus, ces règles agissent en tant que gardiennes d’informations cruciales sur les clients. En établissant un canal de communication clair comme du cristal, ces directives aident à éliminer toutes les erreurs de communication entre les prêteurs et les emprunteurs concernant les détails de leur prêt, les intérêts et autres frais supplémentaires. Outre la suppression des problèmes de communication, ces canaux fournissent un système robuste de résolution des plaintes aux consommateurs, dans lequel ils peuvent trouver des solutions détaillées à tous leurs problèmes et requêtes.

En matière d’emprunt et de prêt, il est essentiel qu’un processus clair, standard et systématique soit en place. À la lumière de ces lignes directrices, plusieurs prestataires de services financiers ont pris l’initiative d’introduire leur ensemble de règles internes pour défendre davantage la cause de la sauvegarde des intérêts du client. Par exemple, la Fintech Association for Consumer Empowerment (FACE), un organisme à but non lucratif créé par un groupe d’organisations fintech new-age, a son propre code de conduite pour les plateformes de prêt numérique. L’organisation vise à établir un écosystème sûr qui implique des dialogues réguliers avec les décideurs du secteur tels que la RBI, le ministère des Finances et d’autres organismes de planification comme Niti Aayog. La croissance de ces institutions montre que ce n’est pas seulement la RBI qui veut un secteur propre; c’est plutôt l’ensemble de l’industrie qui travaille à l’unisson pour faire de la sphère des services financiers technologiques une sphère sûre et transparente.

Ranvir Singh est le co-fondateur et directeur général de Kissht. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

