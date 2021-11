Le code source d’Ocarina Of Time

Image : Nintendo

En 2019, le code source de Super Mario 64 a fait l’objet d’une ingénierie inverse, menant à toutes sortes de mods merveilleux et même à des ports vers des systèmes comme la Dreamcast et la PlayStation 2. C’est maintenant au tour d’Ocarina of Time.

Comme le rapporte VGC, les dizaines de membres de l’équipe de Zelda 64 Reverse Engineering ont, après deux ans passés sur le projet, minutieusement recréé le tout, déclarant au site «La nuit dernière, Fig, qui est également un membre notable de la communauté. en tant que chef de projet, correspondait à la dernière fonction restante du projet. Cela signifie que tout le code compilé dans le jeu a été transformé en code C lisible par l’homme. Nous avons pensé pendant un certain temps que nous ne pourrons peut-être jamais faire correspondre complètement toutes les fonctions, c’est donc une réalisation incroyablement excitante. »

Il est! Ce qui est si impressionnant dans ces efforts, c’est que rien n’a été volé, divulgué ou piraté. Ces fans ont simplement reconstruit l’intégralité du code du jeu, bien qu’« en utilisant des langages de codage modernes », à partir de zéro, au point où il fonctionne de manière identique à l’original. Cela signifie qu’on s’attend à ce que techniquement, ils n’aient rien fait d’illégal. Il reste à voir à quel point cela est légalement certain, mais pour référence, le code Super Mario 64 rétro-conçu est toujours disponible à sa source, malgré le fait que Nintendo recherche certains projets qui ont construit ce code.

Ce changement juridique entre en jeu lorsque vous commencez à parler d’actifs et de personnages, alors même si le code lui-même est censé être à l’abri des avocats de Nintendo, la seconde où vous commencez à ajouter quoi que ce soit au-dessus de ce code pour le faire ressembler et ressembler à Ocarina of Time dans un sens jouable, vous êtes en difficulté.

Non pas que la menace de poursuites judiciaires de la part de Nintendo n’ait jamais ou n’arrêtera jamais les fans de ce genre de travail. Alors que l’équipe responsable de cet exploit d’ingénierie inverse a juré de faire tout autre travail que de raffiner son propre code, avec leurs efforts maintenant, ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres le prennent et l’utilisent.

G/O Media peut toucher une commission

Alors que votre première pensée dans ce cas pourrait être les « mods », l’une des choses les plus intéressantes à sortir du projet de rétro-ingénierie de Mario 64 était en fait un port PC approprié, qui permettait des choses comme la prise en charge de 4K et de ReShade.