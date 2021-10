Le code vestimentaire controversé du GP d’Arabie saoudite

18/10/2021

Le à 20h15 CEST

La Formule 1 arrive pour la première fois à Arabie Saoudite cette saison 2021. Le rendez-vous aura lieu le week-end de Du 3 au 5 décembre au Jeddah Street Circuit et les responsables de la F1 ont reçu un document avec les codes vestimentaires et comportementaux qu’ils doivent suivre pendant les jours du Grand Prix. Alors que le Grand Cirque se dirige vers les Etats-Unis pour poursuivre ce week-end avec le calendrier des courses, les équipes ont reçu la communication de l’Arabie Saoudite.

Sera la première fois dans l’histoire que la Formule 1 doit suivre les coutumes locales dans le paddock, quelque chose qui s’est déjà produit dans le Rallye Dakar quand en 2020 il a atterri dans le pays asiatique. Les consignes devront être respectées notamment dans les espaces publics et s’adressent notamment au personnel féminin où il leur est interdit de porter certains vêtements.

Les code vestimentaire pour les hommes Pantalons longs, chemises à manches longues et pas de chemises à manches courtes ou de bretelles et de shorts ou de pantalons déchirés qui peuvent révéler les genoux. Les hommes peuvent porter des shorts sur le circuit et lors des transferts du circuit à l’hôtel s’ils font partie du vestiaire officiel de leur équipe.

Dans le cas des femmes, les exigences sont encore plus élevéesIl leur est également demandé de porter des chemises à manches longues, des pantalons longs et des jupes et des pantalons au-dessus du genou, les bikinis, les robes et les pantalons déchirés sont interdits, ainsi qu’ils leur demandent de ne pas porter de tissus transparents ou de maquillage excessivement marqué.

Ils recommandent également que le col ne soit pas échancré et que les vestes et les imperméables soient portés dans la mesure du possible, chose surprenante si l’on prend en compte que la température peut être comprise entre 26 et 31 degrés Celsius. Et en ce qui concerne le code de conduite, ils devraient essayer de ne pas montrer de gestes d’affection excessifs en public ou d’utiliser un langage qui pourrait être considéré comme inapproprié.

La Formule 1 n’a fait aucune déclaration à ce sujet et selon ce qu’elle a envoyé d’Arabie saoudite, ces demandes ne concernent pas seulement l’arrivée de la Formule 1, mais c’est quelque chose qui est généralement demandé à tous les visiteurs du pays, et ils demandent que ils s’adaptent aux coutumes locales. Le directeur de Prema, Guillaume Capietto a décidé de se positionner sur ses réseaux sociaux à cet égard : « Aujourd’hui, nous avons reçu le dress code pour Djeddah. En tant qu’homme, je comprends que je ne peux pas porter de short, je vais donc acheter des jupes, qui ne sont interdites qu’aux femmes. La Formule 1 continue d’entrer dans des pays controversés, qu’elle essaie de faire évoluer. D’une part c’est vrai, car les femmes n’ont pas à porter de niabs », a assuré l’Italien.