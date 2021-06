“Le COE est un exemple de sport au service de l’humanité”

30/06/2021 à 20:11 CEST

Thomas Bach, président du Comité International Olympique (CIO), a déclaré ce mercredi qu’avec le nouveau centre sportif Alejandro Blanco pour réfugiés dans la ville madrilène de Getafe, le « Comité olympique espagnol s’avère être un exemple imbattable de mise du sport au service de l’humanité”.

Le Ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodriguez Uribes ; le Comité olympique espagnol (COE), la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR) et la mairie de Getafe ont inauguré ce mercredi le centre sportif Alejandro Blanco, le premier centre sportif au monde pour les réfugiés avec lesquels nous souhaitons favoriser leur développement personnel et faciliter leur intégration dans la société par le sport.

A l’occasion des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, le Comité International Olympique a créé une équipe de réfugiés avec un programme d’aide spécifique auquel le Comité Olympique Espagnol a participé. A travers ce programme, différentes activités ont été menées visant, d’une part, à l’intégration des réfugiés par le sport, et d’autre part, à promouvoir des événements sportifs dans des modalités telles que le football, la boxe, le basket-ball, le tennis ou l’athlétisme. réfugiés qui montrent des aptitudes pour ces sports.

En 2017, et après avoir pris connaissance de la réalité des réfugiés par l’intermédiaire de la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR), Alejandro Blanco a demandé au Comité international olympique de l’aider à construire une installation sportive où les réfugiés pourraient pratiquer des activités physiques et sportives, en plus de s’intégrer dans société d’une manière réglementée.

De cette initiative du président du COE est né le “Centre sportif Alejandro Blanco” de Getafe, qui a été inauguré par José Manuel Rodríguez Uribes, ministre de la Culture et des Sports; Alejandro Blanco, président du Comité olympique espagnol ; Jesús Javier Perea Cortijo, secrétaire d’État aux migrations ; Sara Hernández, maire de Getafe ; et Carlos Berzosa, président du CEAR.

“Cet événement est unique au monde. Il ne faut pas parler de chiffres, mais de personnes, de connaître leurs noms, leurs visages, leurs problèmes, leurs illusions et leurs rêves pour que tous se réalisent. Nous parlons d’aider ceux qui en ont besoin et lorsque vous donnez tout ce que vous avez pour aider, c’est lorsque vous devenez riche. Merci à tous de m’avoir permis de vivre ces moments”, a déclaré Alejandro Blanco.

Thomas Bach, président du Comité International Olympique, était présent à travers une vidéo pour féliciter Alejandro Blanco pour “son travail, son effort et sa détermination inestimables et pas seulement pour les athlètes espagnols, mais aussi pour mettre le sport au service de toute la société Espanol”.

“Cette étape importante dans le sport espagnol et mondial montre que le Comité olympique espagnol est un exemple imbattable de mise du sport au service de l’humanité. Ce centre sportif est l’exemple parfait de la façon dont le mouvement olympique peut soutenir la résolution des crises humanitaires” a déclaré Bach.

Le ministre de la Culture et des Sports, Rodríguez Uribes, a souligné que son retour à Getafe, la municipalité où il a étudié et vécu, est « excitant et plus encore d’inaugurer un centre portant le nom d’Alejandro Blanco, tc’est une référence dans le sport espagnol, quelqu’un de léger et d’humilité qui cherche toujours la solution “.

« De plus, nous parlons des droits de l’homme, l’un des enjeux les plus importants de notre modèle de coexistence, et nous parlons de sport, levier fondamental d’inclusion et de cohésion sociale et territoriale. Ce centre sportif est l’expression d’un travail simple et humble, de personnes qui comprennent et savent ce que signifie l’empathie, où il n’y a pas de peur, mais des gens courageux », a déclaré Rodríguez Uribes.

Le centre sportif, qui a le soutien du pape François, a une superficie de 700 mètres carrés composé de trois salles. L’un d’eux sera équipé d’un tatami fourni par la Fédération Internationale de Judo, un autre sera polyvalent et le troisième sera destiné à la musculation et sera équipé de machines Technogym de dernière génération.

Les installations seront complétées par un terrain de sport extérieur pour le basket-ball, le futsal et le handball.

Este centro ha sido construido con dinero privado de entidades como el Comité Olímpico Internacional, la Federación Internacional de Judo, la Universidad Católica de Murcia (UCAM), Technogym, la Real Federación Española de Balonmano, la Federación Española de Baloncesto y la Real Federación Española de football.