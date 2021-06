Le coéquipier de 2022 ne dictera pas les pourparlers de Lewis Hamilton

Les vendeurs sautent sur chaque cassure de Bitcoin et d’altcoins, indiquant que les ours ne sont pas pressés de lâcher leur avance. Le prix du Bitcoin (BTC) reste nerveux et au cours de cette semaine, tous les rassemblements de secours sont vendus. Il s’agit d’une réaction classique du marché baissier et cela peut ne pas […] More