Le coéquipier de Conor McGregor, Artem Lobov, a déclaré que l’Irlandais n’avait pas accordé à Dustin Poirier le “respect qu’il méritait” avant la défaite de l’UFC 257 lors du dernier combat

Les fans peuvent s’attendre à un Conor McGregor pleinement concentré contre Dustin Poirier lorsque les deux se rencontreront pour terminer leur trilogie.

L’Irlandais a été éliminé à l’UFC 257 sur Fight Island en janvier, mais n’était peut-être pas entièrement concentré sur son adversaire, a suggéré son coéquipier partenaire d’entraînement Artem Lobov.

Les coups de pied de Poirier sur McGregor ont été extrêmement efficaces sur Fight Island

McGregor n’a pas perdu de temps pour organiser un match revanche et maintenant ils vont s’affronter devant une arène bondée à Las Vegas à l’UFC 264 le 10 juillet.

Entrant dans le combat – une revanche de leur rencontre de 2014 – McGregor a déclaré qu’il était dans la forme de sa vie, mais que ses jambes ont été dévastées par les coups de pied de Poirier et a été arrêté au deuxième tour.

Il a admis à talkSPORT après le combat sur lequel il avait eu un œil face à Manny Pacquiao dans un match de boxe et son entraîneur John Kavanagh a également déclaré à talkSPORT que le camp d’entraînement s’était fortement concentré sur la boxe.

Cela s’est avéré être la chute de McGregor et Lobov – qui a quitté l’UFC en 2019 – dit qu’il est vrai que McGregor n’a pas accordé à Poirier le respect qu’il mérite.

“Absolument et pour être honnête, ce n’était pas comme s’il n’était pas complètement concentré ou quoi que ce soit, il n’a tout simplement pas accordé à Dustin le respect qu’il méritait”, a-t-il déclaré à BJPenn.com.

Lobov et McGregor sont coéquipiers chez SBG depuis des années

«Il pensait plus à boxer Manny après le combat et s’y préparait car Conor considérait cela comme le défi et Dustin allait juste être un combat d’échauffement.

« De toute évidence, cela n’a pas fonctionné de cette façon. Dustin a fait ses devoirs et s’est beaucoup amélioré.

McGregor a battu Poirier par KO au premier tour lors de leur premier combat alors que les deux montaient des poids plumes.

Moins de deux ans plus tard, McGregor éliminait Jose Aldo pour le titre, ayant deux des combats les plus lucratifs de tous les temps avec Nate Diaz avant de devenir le tout premier double champion de l’histoire de l’UFC.

Conor McGregor reste la plus grande star de l’UFC

Pour Poirier, il a dû se reconstruire et il s’est frayé un chemin vers le sommet des années plus tard, devenant champion par intérim des poids légers en 2019. Il tomberait aux mains de Khabib Nurmagomedov en essayant de devenir le champion incontesté, mais ne vous y trompez pas, Poirier est un combattant d’élite. .

McGregor a été dans le gymnase comme un fou qui se prépare pour ce combat de tampons en caoutchouc et beaucoup pensent qu’il doit le gagner pour conserver son statut de superstar et son attrait au box-office.

Le choc de l’UFC 257 est le deuxième PPV UFC le plus élevé jamais acheté, donc un taux d’achat massif est à nouveau attendu pour le combat décisif entre la paire.

Poirier et McGregor vont mettre leur rivalité au lit à l’UFC 264