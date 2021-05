Le coéquipier de Conor McGregor, Artem Lobov, pense que l’Irlandais a été mis KO parce qu’il a pris Dustin Poirier “à la légère” à l’UFC 257

Conor McGregor a pris Dustin Poirier “à la légère” à l’UFC 257, mais a été soutenu pour éliminer l’Américain en un seul tour à l’UFC 264.

C’est le point de vue d’Artem Lobov, coéquipier de Straight Blast Gym, qui pense que l’Irlandais réclamera sa vengeance devant une salle comble à la T-Mobile Arena de Las Vegas le 10 juillet.

.

Artem Lobov pense que Conor McGregor arrêtera rapidement Dustin Poirier à l’UFC 264

“ The Notorious ” a démarré brillamment sur Fight Island en juillet, mais a été rapidement immobilisé par Poirier avant d’être arrêté lui-même au deuxième tour dans un résultat que peu ont vu venir.

Une revanche instantanée a été annoncée pour conclure leur trilogie, avec McGregor s’entraînant à Dubaï avant de se rendre à Sin City.

Malgré l’élimination de Poirier lors de leur première rencontre en 2014, le joueur de 32 ans doit rester conscient et diligent face à “The Diamond” cet été, car il s’est depuis établi comme l’un des meilleurs poids légers de cette époque.

Avec un éventail étincelant d’armes dans son arsenal, le natif de Louisiane présente peut-être le puzzle le plus complet à résoudre pour l’ancien champion du monde des poids deux. Pourtant, son coéquipier du SBG, Lobov, pense que son ami proche a ce qu’il faut pour rectifier les erreurs d’Abou Dhabi.

. – .

Lobov et McGregor sont coéquipiers de SBG depuis des années

Il a déclaré sur le podcast Bareknuckle Uncensored : « Conor est un combattant très, très intelligent.

“Je ressens juste le dernier combat, il l’a peut-être pris un peu à la légère et a pensé:” Je vais juste me présenter et faire ce que je fais et le détruire.

« Non seulement cela, il se préparait déjà mentalement et physiquement pour un combat de boxe, donc il ne pensait pas à des coups de pied dans les jambes – pas de MMA.

« Il pensait juste que ça allait être de la même manière que le premier combat. »

UFC (YouTube)

Les coups de pied de Poirier sur McGregor ont été extrêmement efficaces sur Fight Island

“Nous devons donner crédit à Dustin”, a-t-il ajouté. « Il a fait ses devoirs.

«Il s’est beaucoup amélioré depuis le premier combat et il a fait du bon travail.

«Mais je pense que maintenant, quand Conor est allumé, il sait ce qui se passe. Il se concentre pleinement sur ce combat.

«Il l’a étudié, il a regardé quels étaient les problèmes dans le deuxième combat et honnêtement, quand Conor se présente comme ça, rien ne l’arrête.

«Je le vois donc arrêter Dustin tôt, au premier, peut-être au deuxième tour. Je veux dire en premier. Mon pronostic est au premier tour mais il pourrait aller au second.