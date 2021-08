Le coéquipier de Max “n’a pas d’importance mais il est content” de Perez

Max Verstappen dit que “peu importe” qui l’associe à Red Bull la saison prochaine, mais c’est qu’il est “heureux” de continuer avec Sergio Perez.

Verstappen en est à son troisième coéquipier depuis que Daniel Ricciardo a quitté l’équipe fin 2018.

Alors que Pierre Gasly et Alex Albon ont trouvé leur temps avec l’équipe senior écourté, Red Bull a trouvé – dit la colonne des résultats – un vainqueur à Perez.

Le pilote mexicain a franchi le drapeau à damier lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, le premier pilote depuis Ricciardo à remporter un grand prix en tant que coéquipier de Verstappen.

Ses performances font que Red Bull envisage une autre saison avec le patron de l’équipe Christian Horner disant qu’il ne pense pas que ce sera une longue discussion, donc c’est assez simple. Au bon moment, nous aurons cette conversation.

Cela, cependant, signifie que la porte est fermée à Gasly, l’une des stars de 2021, qui fait son retour.

On lui a demandé ce qu’il pensait de son coéquipier de 2022. Verstappen a déclaré à Channel 4: «Peu importe qui est mon coéquipier.

«Je crois toujours en moi et je suis convaincu que je peux toujours faire un travail, donc pour moi, peu importe qui ils mettent à côté de moi.

« C’est bien de relever un défi, mais je suis aussi très content de Checo en ce moment.

« Il fait un excellent travail. Dans la deuxième course en Autriche, il était bien sûr très malheureux. Il a également montré dans les courses précédentes qu’il est un excellent ajout à l’équipe.

« C’est important d’avoir les deux voitures dans les points.

Quant à Perez, il dit qu’il n’envisage pas d’autre option car il espère avoir un nouvel accord trié après les vacances d’été.

« De toute évidence, plus tôt vous connaîtrez votre avenir, mieux ce sera », a-t-il déclaré en Hongrie.

“Mais je suis dans une position très confortable au sein de l’équipe, avec mon avenir, donc rien à craindre.

« Je pense que par la Belgique [race weekend from August 27-29] Je saurai mon avenir, donc je suis à l’aise comme les choses sont et [there is] aucune raison de chercher ailleurs.

11 courses dans cette saison et Verstappen est P2 au championnat des pilotes avec 187 points, Perez est cinquième avec 104.

Red Bull traîne Mercedes de 12 points après un GP de Hongrie décevant au cours duquel les deux pilotes ont été percutés par Valtteri Bottas dans le premier tour. Verstappen a terminé 9e, sa Red Bull ayant subi d’importants dommages, tandis que Perez a été contraint à l’abandon de la course.