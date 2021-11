Le coéquipier de Max Verstappen, Sergio Perez, dit que la vitesse de la Mercedes de Lewis Hamilton est « sur une autre planète », mais Toto Wolff admet que l’augmentation de puissance ne durera pas

Le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, Sergio Perez, a décrit le rythme de Mercedes comme « sur une autre planète », mais le patron de l’équipe rivale, Toto Wolff, admet que l’augmentation de puissance ne durera pas.

Lewis Hamilton a fait preuve d’une vitesse extraordinaire au Grand Prix de Sao Paulo, surmontant 25 positions de grille de pénalités pour l’une de ses plus grandes victoires de tous les temps.

Hamilton était incroyablement rapide au Brésil, réduisant de manière inattendue l’avance de Verstappen à 14 points

Hamilton a surmonté un total de 25 places de pénalités pour remporter sans doute sa plus grande victoire de tous les temps devant une foule brésilienne en adoration

En plus d’être disqualifié des qualifications, Hamilton a écopé d’une pénalité de cinq places pour avoir modifié l’élément moteur à combustion interne (ICE) de son groupe motopropulseur, contribuant à sa vitesse incroyable.

La Mercedes a réussi à se faufiler dans le peloton de manière fulgurante, dépassant les deux Red Bull, Hamilton remportant finalement la course par 10 secondes.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a décrit leurs adversaires comme « incontrôlables » tandis que son conseiller en chef Helmut Marko a qualifié la voiture n°44 de Hamilton de « fusée ».

Leur deuxième chauffeur, Perez, était d’accord avec l’évaluation de ses patrons, affirmant qu’il était abasourdi par les Silver Arrows.

Perez n’a pas pu arrêter la charge de Hamilton au 19e tour

« Leur vitesse en ligne droite est sur une autre planète », a déclaré Perez.

« J’ai regardé dans mon rétroviseur à la sortie du coin et je me sentais assez en sécurité. Mais ensuite j’y ai repensé et il [Hamilton] était juste à côté de moi. C’était vraiment impressionnant.

Hamilton a trouvé le Mexicain au 18e tour, le dépassant dans le premier virage, seulement pour voir Perez se battre tout de suite.

La défense n’a cependant pas duré longtemps, Hamilton faisant le coup au tour suivant, avant de foncer et de dépasser Verstappen pour la victoire.

Verstappen a été laissé dans le sillage de Hamilton malgré une énorme longueur d’avance tout le week-end

Contrairement au trio Red Bull inquiet, le patron de Mercedes, Toto Wolff, pense que l’augmentation de puissance du nouvel ICE ne sera que de courte durée.

« Il y a une baisse des performances avec n’importe quel moteur », a-t-il expliqué.

« Cela signifie que, même si nous courrons avec le moteur jusqu’à la fin de la saison, nous allons certainement perdre en performance. »

Wolff ne pense pas que le boost du moteur de Hamilton sera aussi efficace au Moyen-Orient

Un Verstappen détendu avait déjà fait allusion au même scénario que Wolff en disant : «[The Red Bull Honda] les performances du moteur sont une ligne très plate [over its lifetime].

« Alors que le leur semble donner beaucoup de performances lorsqu’il est neuf. Mais je pense que cela va revenir assez rapidement.

Les calculs ne correspondent pas tout à fait, Christian Horner ayant précédemment révélé que le moteur Honda ne perdait que 0,1 seconde de performance par tour entre le début de sa vie et la fin, tandis que Mercedes en perdait deux fois plus.

Le dépassement de Hamilton sur Verstappen a été l’un des moments forts d’une saison incroyable

Les experts calculent que la Mercedes était 0,35 seconde plus rapide au tour que leur moyenne annuelle au Brésil, ce qui pourrait être attribué au fait que la voiture de Hamilton passe à un nouveau mode plus élevé, ce qui peut sacrifier la fiabilité.

Wolff, cependant, espère que le huitième titre mondial d’Hamilton ne sera pas emporté par un abandon lors des trois dernières courses de l’année.

« Nous allons maintenant à la fin de la saison avec ce moteur », a-t-il déclaré. « Nous avons encore des questions sur la fiabilité, mais nous espérons avoir eu les bonnes réponses, et nous allons jusqu’au bout.